    政治

    反年改法案 民進黨團聲請釋憲、暫時處分

    2026/01/20 05:30 記者陳政宇、林欣漢、楊心慧／台北報導
    民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）、幹事長鍾佳濱（右二）、書記長陳培瑜（右一）與律師19日召開「 停砍公教年金聲請釋憲」記者會，隨後並向憲法法庭遞交釋憲申請書。（記者廖振輝攝）

    民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）、幹事長鍾佳濱（右二）、書記長陳培瑜（右一）與律師19日召開「 停砍公教年金聲請釋憲」記者會，隨後並向憲法法庭遞交釋憲申請書。（記者廖振輝攝）

    「反年改」釋憲大戰延燒，立法院民進黨團昨批評，藍白去年底三讀通過停砍年金相關修法，將造成退撫基金提早破產，違反權力分立、法治國原則，且立法程序瑕疵重大且明顯，具有違憲疑慮。因此，繼行政院及考試院後，民進黨團向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

    藍白聯手反年改，立法院去年十二月三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法修正案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正案」，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至二〇二四年。

    行政院於去年十二月遞狀聲請相關修正案的釋憲及暫時處分，主張程序存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第七十條，侵害行政院的預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來基金虧損將由全民負擔，七年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

    考試院則在一月遞狀聲請釋憲，並指法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背世代正義與公益原則，也使考試院難以順遂推行憲定職掌。

    民進黨團昨召開「改革要合憲，年金要永續」記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、訴訟代理人陳一銘律師和方瑋辰律師出席，會後前往司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

    陳培瑜表示，前總統馬英九曾說「就算再困難，年金改革也一定要做」，而民眾黨主席黃國昌也說「年金不只是國家財政的沉重負擔，更成為社會不公平、世代不正義的幫凶，全力支持年金改革」，藍白違背過去理想、強行通過反年改法案，將造成退撫基金提早破產，回到不公不義的狀態。

    國民黨團 再提大法官5人開會爭議

    對此，國民黨團書記長羅智強回應表示，民進黨去向賴清德籌安會這五個洗地大法官聲請釋憲，一點都不意外，他還是要問賴總統一句話，按照舊版憲法訴訟法，需要六位大法官才能開會進行違憲審查，為什麼五個人就能開會？對於民進黨採取這些違憲的行動不意外。

