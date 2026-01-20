民進黨選對會 拍板3縣市長人選》嘉縣蔡易餘 台南陳亭妃 高雄賴瑞隆

蔡易餘參選嘉義縣長。（資料照）

民進黨布局年底九合一大選，選對會昨拍板依初選民調結果，建議提名立委蔡易餘參選嘉義縣長、立委陳亭妃參選台南市長、立委賴瑞隆參選高雄市長，提報廿一日中執會通過提名名單。據了解，選對會下次預計二月二日開會，擬討論爭取連任的屏東縣及澎湖縣。

2月2日討論屏東澎湖

民進黨力拚春節前完成百里侯提名，尚未完成提名的縣市包括爭取連任的屏東縣、澎湖縣，以及新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、台北市與桃園市。台北市呼聲較高人選有行政院副院長鄭麗君、立委王世堅、吳思瑤及民進黨前秘書長林右昌；桃園市則有總統府副祕書長何志偉、行政院秘書長張惇涵、立委王義川及法務部政次黃世杰。

民進黨上週已完成高雄、台南、嘉縣三縣市長初選民調，選對會昨開會確認結果。民進黨發言人吳崢會後轉述，選對會建議中執會本週開會時，依照初選民調結果，分別提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長、嘉義縣長。

針對眾所矚目的台北市長及桃園市長人選，吳崢說明，選對會並未討論。對於爭取連任的縣市首長，黨內人士說明，選對會下次開會時間為二月二日，預計當週才會處理。

此外，民進黨先前在直轄市及縣市長初選設有「禁大咖條款」，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰和選對會委員等相關的圖像、影音、簽名等個人資料，參選人在完成提名程序前不得使用，若已使用應該予以下架。

議員初選無「禁大咖條款」

黨內人士說明，選對會達成決議，議員初選沒有「禁大咖條款」，只要徵得當事人同意就可使用；不過，中央黨部有支薪的黨工仍須維持選務中立，不得表態。

陳亭妃參選台南市長。（記者楊金城攝）

賴瑞隆參選高雄市長。（資料照）

