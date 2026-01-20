為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨新北市長人選 盼春節前協調產生

    2026/01/20 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文表示，希望農曆年前完成新北市長人選提名，會透過協調產生。（資料照）

    

    其他縣市若協調不成將初選 最遲三月前底定

    備戰二〇二六地方選戰，國民黨在新北、台中等地黨內協調陷入僵局，引發基層焦慮。國民黨主席鄭麗文昨表示，希望農曆年前完成新北市長人選提名，會透過協調產生，「不需要到初選」；其他縣市若內部協調無法產生候選人，就會根據黨的規定初選，也就是七成民調加上三成黨員投票。

    新北藍白合？鄭麗文︰國民黨勝算較大

    鄭麗文先前指示藍營廿一個直轄市、縣市長選舉提名徵召人選（新竹市禮讓民眾黨）最遲三月前底定。她昨接受專訪時表示，每個選區黨中央都溝通過不只一次，不需過度焦慮，只要回歸制度，哪怕最後黨內協調不成，必須要初選，也要用平常心來看待。

    對於新北市長人選，鄭麗文表示，黨內溝通協調氣氛不錯，整合與團結不是問題，希望農曆年前完成提名。國民黨在新北長期執政，但民進黨有其基本盤，藍白整合還是會很小心，不過也不用「假仙」，國民黨在新北市的勝算比較大。

    鄭侯遲未會面 鄭︰侯不是小心眼的人

    由於鄭麗文遲未與新北市長侯友宜會面，外界關注二〇二四年總統大選期間，鄭麗文曾喊出「侯下韓上」主張有關。對此，鄭麗文澄清，侯不是小心眼的人，也不是「老藍男」、傳統的國民黨員，侯一向很少參與黨務和選務，未來的選舉也不是靠新北市政府輔選，市長要行政中立。

    另，台中市長提名部分，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔至今無法達成共識。鄭麗文直言，江具國際觀，又是副院長，聲望較高，但楊是很稱職的候選人，且遵守國民黨遊戲規則，參選是楊的權利，也沒有理由勸退，目前地方人士與國民黨大老不斷穿梭溝通，所以不用急。鄭強調，台中市如果沒有辦法產生共識，那就必須要初選，根據黨的規定就是七成民調、三成黨員投票，除非參選人同意改變規則，那可以改為全民調。

    參選人若同意 初選可改全民調

    至於新竹縣長提名，立委徐欣瑩主張全民調，鄭麗文表示，目前黨內選舉，勸大家克制，另一位有意參選的新竹縣副縣長陳見賢是黨部主委，有人認為有球員兼裁判的疑慮，但根據黨規，一旦確立初選就要辭掉主委，現在還不到那個時間點。

