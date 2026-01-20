藍白罷審總預算 高雄近73億遭卡》綠營促柯志恩道歉退選

民進黨高市議員與議員參選人組成高雄捍衛隊，指出藍白拒審總預算，造成高雄七十三億元預算受阻，要求柯志恩公開道歉，或退出高雄市長選舉。（記者王榮祥攝）

18局處受影響 治水、社福受害

高雄市多位民進黨籍市議員及議員參選人組成「高雄捍衛隊」，痛批藍白罷審中央總預算，連帶影響高雄市政府近七十三億元經費卡關，「高雄捍衛隊」羅列受害的高市府局處清單，嗆要選高雄市長的國民黨立委柯志恩停止「亂高雄」並公開道歉，或退出高雄市長選舉。

柯志恩反駁︰沒理由去刪減高雄預算

柯志恩對此回應，犯罪要有動機，她沒有理由去刪減高雄預算，請綠營的議員或議員參選人好好思考，如何一起努力要求行政院將補助款缺口補齊，共同爭取預算，這才是為高雄好。

藍白罷審中央總預算至昨天已一四四天，民進黨高市議員林智鴻、鄭孟洳，偕同議員參選人張以理、林浤澤、張耀中組成「高雄捍衛隊」，將高雄因藍白罷審中央總預算受阻的計畫、經費數字和相關服務、建設恐將停滯的問題，一次攤開說清楚。

「高雄捍衛隊」統計，高雄受害清單、涵蓋高市府十八局處，甚至連治水、社福也受害，其中以水利局預算三十九．八億元最多，總計約七十三億元的中央新興計畫或新增預算全受阻，造成多項服務空窗或建設延宕。

「高雄捍衛隊」痛批國民黨高雄市長參選人柯志恩「服從黨意，始終如一」，不僅修出重北輕南的財劃法，更廢弛自身立委職務，「只想凍蒜、不審預算」，向柯喊話停止「亂高雄」並公開道歉，或退出高雄市長選舉。

議會國民黨團 批綠營造謠

針對「高雄捍衛隊」的批判，高市議會國民黨團反嗆綠營民代為博取選舉版面，連基本的議事進度都搞不清楚就急著噴政治口水，強調包含TPASS及河川排水等卅八項民生預算，早在立法院「抽出先審」，財劃法修法更實質為高雄爭取百億元經費，綠營「看到黑影就開槍」，為了選舉利益不惜抹黑造謠。

