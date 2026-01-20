為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白罷審總預算 高雄近73億遭卡》綠營促柯志恩道歉退選

    2026/01/20 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高市議員與議員參選人組成高雄捍衛隊，指出藍白拒審總預算，造成高雄七十三億元預算受阻，要求柯志恩公開道歉，或退出高雄市長選舉。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市議員與議員參選人組成高雄捍衛隊，指出藍白拒審總預算，造成高雄七十三億元預算受阻，要求柯志恩公開道歉，或退出高雄市長選舉。（記者王榮祥攝）

    18局處受影響 治水、社福受害

    高雄市多位民進黨籍市議員及議員參選人組成「高雄捍衛隊」，痛批藍白罷審中央總預算，連帶影響高雄市政府近七十三億元經費卡關，「高雄捍衛隊」羅列受害的高市府局處清單，嗆要選高雄市長的國民黨立委柯志恩停止「亂高雄」並公開道歉，或退出高雄市長選舉。

    柯志恩反駁︰沒理由去刪減高雄預算

    柯志恩對此回應，犯罪要有動機，她沒有理由去刪減高雄預算，請綠營的議員或議員參選人好好思考，如何一起努力要求行政院將補助款缺口補齊，共同爭取預算，這才是為高雄好。

    藍白罷審中央總預算至昨天已一四四天，民進黨高市議員林智鴻、鄭孟洳，偕同議員參選人張以理、林浤澤、張耀中組成「高雄捍衛隊」，將高雄因藍白罷審中央總預算受阻的計畫、經費數字和相關服務、建設恐將停滯的問題，一次攤開說清楚。

    「高雄捍衛隊」統計，高雄受害清單、涵蓋高市府十八局處，甚至連治水、社福也受害，其中以水利局預算三十九．八億元最多，總計約七十三億元的中央新興計畫或新增預算全受阻，造成多項服務空窗或建設延宕。

    「高雄捍衛隊」痛批國民黨高雄市長參選人柯志恩「服從黨意，始終如一」，不僅修出重北輕南的財劃法，更廢弛自身立委職務，「只想凍蒜、不審預算」，向柯喊話停止「亂高雄」並公開道歉，或退出高雄市長選舉。

    議會國民黨團 批綠營造謠

    針對「高雄捍衛隊」的批判，高市議會國民黨團反嗆綠營民代為博取選舉版面，連基本的議事進度都搞不清楚就急著噴政治口水，強調包含TPASS及河川排水等卅八項民生預算，早在立法院「抽出先審」，財劃法修法更實質為高雄爭取百億元經費，綠營「看到黑影就開槍」，為了選舉利益不惜抹黑造謠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播