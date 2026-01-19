為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《基市議員選舉—安樂、七堵》安樂區5老將拚連任 藍綠白搶2席

    2026/01/19 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    各黨本週起陸續展開市議員選舉提名作業，基隆市人口數最多的安樂區將選七席，目前朝野已知有十一人有意參選。民進黨有五人有意登記，吳驊珈為五人中唯一女性，將篤定獲提名，其他協調不成得辦初選。另外，七堵區選出的親民黨籍基市議員楊秀玉，是全台唯一的親民黨籍縣市議員，及全國唯一親民黨籍的議會副議長，親民黨民主香火能否傳承？成關鍵一役。

    身兼國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥，先前已宣布採「現任優先」提名原則，後續各區提名的名額及初選時程，將在一月底前公布；若協調不成，會採全民調初選，不排除藍白合的可能性。預估各區提名人數將採保守原則，希望搶回下屆議會議長寶座。

    安樂區七席議員中，國民黨林沛祥於二〇二四轉任立委，民進黨洪森永因健康因素不再參選，民進黨張之豪、吳驊珈及國民黨秦鉦、俞叁發、鄭愷玲五位現任議員拚連任；民進黨基市黨部擬提名三人，有一席新人空間，基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹、前市長林右昌祕書黃永翔都表態爭取，將辦初選。藍營部分，謝國樑前市府秘書張家馨、民眾黨有意參選的媒體人李文耀、林毓峯均已勤跑地方耕耘一段時日，爭取選民青睞。

    七堵區 楊秀玉關係親民黨香火傳承

    七堵區現任議員四席應選四席，民進黨曾怡芳、國民黨蔡旺璉、親民黨楊秀玉、無黨籍張耿輝，四強鼎立，短時間內幾無新人空間。曾任基隆市議長的蔡旺璉，深耕百福地區穩紮穩打，是否由愛女蔡佳蓁接棒未定；現任副議長楊秀玉盼連任保留親民黨香火，曾怡芳憑藉腰軟嘴甜顏質高獲選民支持，張耿輝中校退伍，雖退出國民黨，仍是藍營友軍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播