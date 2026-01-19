《基市議員選舉—中山、暖暖》綠營美女刺客上陣 藍營現任拚連任

歷屆基隆市議員應、當選席次

今年基隆市中山區議員選舉參選爆炸，被地方戲稱史上無敵超難選區，如今老將新秀已高達九人表態參選搶四席，而民進黨基隆市黨部這次派出兩位美女刺客分攻中山區與暖暖區，希望娘子軍能開出紅盤。

中山區9搶4 吳巧瀅具爆發力

中山區現任議員有民進黨施偉政、國民黨宋瑋莉與郭美秀三人拚連任；被視為選戰「嬌點」的美女刺客吳巧瀅，外型姣好親切有禮，自幼與父相依為命，幼年曾為家扶中心扶助兒，半工半讀完成學業，開設早餐店辦義賣回饋家扶中心，她的參選爆發力，讓外界不容小覷。

另，謝國樑的前中山區秘書林祐德與國民黨前議員莊敬聖爭取黨內提名，由於提名作業尚未定調，一旦有人脫黨參選或報准參選，勢必會對現任者形成衝擊。

民眾黨呂承祐近半年常與立委黃珊珊合體出席活動，張秉鈞雖無法參選，仍派出太太李昀靜以無黨籍身分「代夫出征」；積極參與反四接運動的無黨籍參選人張哲源，也將再度參戰。

林明智推太太朱書昕出馬

暖暖區有三席現任議員拚連任，國民黨連恩典、無黨籍林旻勳、陳冠羽。民進黨基隆市黨部主任委員林明智曾參選二〇一四市議員選舉當選，這次改由太太朱書昕擔任美女刺客。林明智說，朱書昕在社群媒體臉書的費歐娜粉絲頁鐵粉不少，尤其男性明顯多於女性，他也常對外說朱書昕是自己的大女兒，新朋友還信以為真；事實上，朱書昕與童子瑋、許睿慈都還未滿四十歲，三人都是仁愛國小同學，因兩個女兒都已分別讀國中與小六，朱書昕決定為民服務投入選戰，希望能有好成績。

民進黨祭出美女刺客策略，找來朱書昕參選。（朱書昕提供）

民進黨祭出美女刺客策略，找來吳巧瀅參選。（吳巧瀅提供）

