《北市議員選舉—大安文山》綠保守提名4席 藍世代交替阻力仍多

台北市大安文山區選區共十三席議員，國民黨長年席次過半，被視為藍營鐵票區，也因此該區立委賴士葆任職二十多年不退，立委羅智強空降，導致無法世代交替，新人高揚凱由藍轉綠爭取民進黨提名。反觀綠營有新人挑戰艱困選區的傳統，多名戰將都出自此區，包括議員簡舒培、王閔生、轉職中央的前議員趙怡翔，以及社民黨議員苗博雅。今年該區也是民進黨初選競爭激烈，預計保守提名四席，目前表態有六位。王閔生指出，新人在該區參選首先須提升知名度，對未來政策、地方建設提出方向，讓民眾信任。簡舒培則認為，民進黨採聯合競選提名四席可以全上。

徐弘庭︰已經無言 欲哭無淚

國民黨籍議員徐弘庭曾兩次挑戰賴士葆，兩次皆以退出初選作結，藉退選讓國民黨正視青年傳承問題，五連莊議員王欣儀這屆立委選舉也禮讓羅智強、議員鍾沛君參加初選則落敗。對此，徐弘庭昨受訪僅無奈地說：「已經無言，欲哭無淚。」今年國民黨八席現任議員皆繼續尋求連任，市黨部擬以現任席次再加一的提名策略，期望在藍營鐵票區再加一席，目前大安區國民黨籍車層里長李易儒有意爭取。

簡舒培︰聯合競選4席全上

簡舒培表示，民進黨在艱困選區要突圍，就是要比國民黨更認真，大安文山是文教區、社經地位較高，選民要求也極高，「不只看到人，還要看問政。」她說，必須要用更勤勞的方式讓選民看到議員，需有很強的議題掌握能力，說服選民你有專長、值得信賴，能夠成為民眾認定的代言人。

簡舒培認為這次提名四席會全上，因上次提五席票源分散，導致落選第一、第二名都是民進黨，這次策略採聯合競選，就有機會讓民進黨在議會增加一席。

