    首頁 > 政治

    《北市議員選舉—松山信義》現任9缺3 女力來勢洶洶

    2026/01/19 05:30 記者何玉華／台北報導
    呂瀅瀅（左）、王世堅（右）松信區聯合服務處去年5月1日成立。（資料照）

    呂瀅瀅（左）、王世堅（右）松信區聯合服務處去年5月1日成立。（資料照）

    頂著國民黨最美發言人稱號的李明璇，投入市議員松山、信義選區，民進黨也有「漂亮寶貝」前議員呂瀅瀅捲土重來，加上現任民進黨美女議員許淑華、媽媽美女張文潔，還有國民黨的資深美魔女秦慧珠，松信區議員選戰，女力來勢洶洶。秦慧珠說，本屆九席，當選的六女將攻佔前六名，競爭始終激烈；許淑華表示，選民結構藍大於綠，「藍白合」會對民進黨造成壓力，新人要有戰鬥力。

    秦慧珠︰六女將攻佔前六 競爭激烈

    松信選區議員應選九席，民、國兩黨連兩屆席次全拿維持四比五；本屆民進黨籍張文潔、許家蓓、許淑華、洪健益，國民黨籍秦慧珠、詹為元、徐巧芯、戴錫欽、王鴻薇五席。後來，許家蓓病逝，徐巧芯、王鴻薇轉戰立委，現任議員只有六位。

    民進黨現任四缺一，若維持本屆提名四席，在新人呂瀅瀅、郭凡加入後，現任議員都要參加初選；許淑華表示，選民結構藍大於綠，國民黨提五席加一席民眾黨，想壓縮民進黨變三席，現任雖有優勢也不敢大意，新人戰鬥力要強，若太溫和可能會在「藍白合」下吃虧。

    藍綠美女 李明璇、呂瀅瀅加入選戰

    相較於老將的穩紮穩打，民進黨新人呂瀅瀅去年五月已成立聯合服務處，當時前內政部長徐國勇、立委王世堅都到場相挺，占了起步早的優勢；新人郭凡曾任立委王定宇、市議員趙怡翔助理，在松山區長大，曾留學澳洲雪梨，以在地新生代之姿投入選戰，也有地緣優勢。

    國民黨現任五缺二，依傳統是現任直接提名，新人爭取提名缺額。地方目前已可見新人李明璇、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、里長李煥中等人出席活動、拜票；國民黨籍議員詹為元說，新人中李明璇具全國知名度，又是藍營喜歡的形象，加上有新人紅利，可能成為吸票機對其他人造成壓力。

    頂著國民黨最美發言人稱號的李明璇，投入台北市松山、信義區議員選舉。（議員擬參選人陳冠安提供）

    頂著國民黨最美發言人稱號的李明璇，投入台北市松山、信義區議員選舉。（議員擬參選人陳冠安提供）

