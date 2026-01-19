《北市議員選舉—中正萬華》 綠坐3望4 藍憂參選爆炸

歷屆台北市議員應、當選席次

段宜康︰關鍵看母雞人選是誰 鍾小平︰泛藍陣營角逐者眾 擔心分散票源

台北中正、萬華選區八席議員歷來藍綠各占四席，自二〇一八年無黨籍徐立信當選後，連兩屆藍四綠三，今年選舉民進黨籍吳沛憶轉任立委，國民黨籍應曉薇身陷京華城弊案，國民黨能否穩住第四席，議員鍾小平認為關鍵在於泛藍陣營參選人數是否大爆炸，分散票源恐使民進黨坐收漁翁之利；民進黨如何坐三望四，前立委段宜康說，主要還是得看母雞人選是誰，民進黨若能提名具行政歷練、非耍猴戲自我感覺良好者，展現十足誠意，就能帶動整體士氣。

劉耀仁︰今年變數多選情不樂觀

民進黨現剩兩席劉耀仁、洪婉臻，吳沛憶留下空缺，黨內新人爭搶，包括新潮流前立委段宜康支持的「揭弊女神」馬郁雯、湧言會力挺的全民運動推廣協會理事長康家瑋、與正國會關係匪淺的「台派戰鬥雞」張銘祐等人，紛紛摩拳擦掌，送遊覽車、站路口、掃市場樣樣來，增加曝光度，爭取黨內初選過關。

劉耀仁表示，民進黨從二〇〇二年至二〇一四年，無論應當選人數七席或八席，都是四席全上，最壞情況近兩屆也當選三席，但今年變數多選情不樂觀。但段宜康表示，民進黨有機會拿回第四席，關鍵在市長及議員人選布局，應考慮具備實質行政資歷、地方經營基礎，正經而非倚賴政治表演吸引目光，嚴格挑選能讓選民有感的專業人才，才有辦法在藍大於綠的中正萬華區，重新贏回選民支持。

吳志剛︰藍白合沒有太多空間

應曉薇因京華城弊案，前年九月被黨中央考紀會暫停權，有意交棒女兒應佳妤，北市前副發言人郭音蘭、退役空軍副司令張延廷、罷免吳沛憶領銜人李孝亮等，都想爭取提名。對此，鍾小平說，泛藍參選人數大爆炸，母雞蔣萬安雖強，但小雞們「患不均」，可能會讓民進黨坐收漁翁之利，維持四席的前提是不能有太多泛藍分票，此外，柯文哲的太太陳佩琪若「代夫出征」也會帶動議員選舉分票。是否有可能藍白合，吳志剛則言明，沒有太多合作空間。

徐立信︰民眾黨瓜分票源

而藍綠爭搶的這第四席，也可能落入民眾黨，本屆落選頭、民眾黨發言人吳怡萱準備東山再起，她表示，二〇二四總統大選民眾黨在該選區拿到廿二％以上支持率，會繼續爭取中間選民支持。徐立信第一次參選失敗，後獲時任市長柯文哲推薦，即以選區第一高票當選，他昨受訪表示，連任時民眾黨成立票源即被瓜分，下屆選舉也會受影響。

