國民黨新北市長提名 春節前確定

新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給國際佛光會中華總會秘書長覺培法師。（記者黃政嘉攝）

二〇二六新北市長選舉，民進黨由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也投入選戰，但國民黨人選仍未出爐，新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川已表態爭取。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，黨內將在一月底前完成協調、農曆年前確定人選；國民黨副主席兼秘書長李乾龍也說，已與新北市長侯友宜約定月底會面，將以協調方式整合，力拚推出最具勝選機會的候選人。

黃志雄指出，市長人選已於一月初召開工作會議，達成兩項結論，包括一月底前完成雙方協調，農曆年前確定最終人選，若協調順利，將不必進行初選；但若雙方主張不同，則會依黨內機制啟動初選，不排除採用民調或其他形式，最晚二月十七日前確認。

請繼續往下閱讀...

李乾龍表示，已與侯友宜約定月底會面，討論人選相關細節，預期月底前提出具體做法，將研議以何種形式安排李四川、劉和然接觸與溝通，整體以協調為主。

據了解，目前市黨部尚未與李四川、劉和然接洽，考量原因在於台北市議會仍在開會期間，李四川礙於副市長身分，只能先專心市政工作，最快等到議會結束後，才能安排協調事宜；劉和然則持續按照自己的步調勤走基層，開拓知名度，以「公平、團結、勝選」為最大目標。

劉和然 出席金光明寺送暖活動

劉和然昨天出席佛光山金光明寺寒冬送暖活動，他表示，感謝十二年前金光明寺在前住持覺培法師帶領下，與市府合作舉辦寒冬送暖音樂饗宴，將大雄寶殿變成音樂廳，讓參加的家庭同時獲得物資關懷和心靈上的豐腴，讓美好的音樂淨化人心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法