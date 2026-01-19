新北慧贏！ 蘇巧慧發「台灣尚勇」春聯秒殺

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨上午在鶯歌服務處發送三百份「台灣尚勇」春聯，半小時內全數發完。（記者黃政嘉攝）

鶯歌服務處發300份大排長龍 藍營人選未定 蘇辦︰做好一對一準備

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨上午十一點在鶯歌服務處發送三百份中華職棒會長、立委蔡其昌準備的「Team Taiwan尚勇」春聯，發放前四十分鐘湧現排隊人龍，半小時內全數發完，事後還有民眾到服務處詢問，熱度破表。蘇巧慧表示，透過春聯，祝福民眾用台灣隊的士氣和毅力，開啟「馬」到成功的一年，她將持續勤跑基層，爭取更多市民認同。

蘇︰持續勤跑基層 爭取認同

「台灣尚勇，新年快樂！」蘇巧慧以「母雞」角色介紹共同出席的新北市議員參選人高乃芸、朱誼臻，以及多位在地里長，民眾領取春聯時，爭相拿出手機與蘇合照，高喊「凍蒜」、「新北慧贏」，還有家長帶著孩子和「水獺媽媽」合影，人氣強強滾。

搶到頭香的熱血球迷許先生說，昨天早上七點從樹林搭火車來排隊，台灣在二〇二四年十二強棒球賽奪冠，展現「不放棄就有希望」的堅持毅力。

蘇巧慧表示，「台灣尚勇」春聯不管是去年、今年詢問度都非常高，希望把台灣隊的氣勢和毅力，在新的一年和民眾分享，接下來將勤走新北廿九區，爭取更多市民認同。

馬年春聯 服務處今起供索取

蘇巧慧說，她的馬年春聯「恭賀新禧」由團隊青年設計師手繪，圖樣為一隻Ｑ版小馬向前衝刺，今天起民眾在她的樹林、鶯歌、新莊服務處，以及民進黨新北市黨部，皆可索取馬年春聯，以及「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」聯名春聯。

此外，二〇二六新北市長藍營人選尚未出爐，是否感覺像無頭蒼蠅拚選戰？蘇巧慧辦公室回應，不管對手是台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然或其他人，團隊都做好一對一選戰的準備，「四百萬名的新北市民才是我們的面試官」，一步一腳印，爭取更多民眾支持才是關鍵。

對於選戰策略，蘇巧慧辦公室表示，會持續勤跑基層，透過掃市場、發春聯，新北廿九區一定會走透透，按照自己步調努力，讓更多新北市民看見蘇巧慧，除了近期發送的菜瓜布，團隊也將準備各項春節小物送給民眾。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨上午發送「台灣尚勇」春聯（中）、她與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯（左），以及她個人的馬年春聯（右）。（記者黃政嘉攝）

