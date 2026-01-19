民進黨彰縣3議員選區、2鄉長提名 將協調

民進黨彰化縣黨部已完成年底公職選舉提名登記，競爭最激烈的彰化、鹿港、北斗三個縣議員選區，以及花壇、福興兩鄉長提名，將從二十日起連續三天協調，若談判破局，二十六日起至三十日電話民調，由民調結果定勝負。

如無共識 民調定勝負

全縣九鄉鎮市長登記，包括二林吳聰明、永靖魏碩衛、秀水葉國雄、芬園郭哲榮、花壇許澤鈿與葉繼元、鹿港楊妙月、溪州巫宛萍、彰化市黃柏瑜、福興陳巧芬與黃厚綿。其中，花壇鄉與福興鄉各兩人登記，需協調分出勝負，其他鄉鎮市則單人登記。

縣議員八個選區加原住民選區預計提名廿四席，登記彰化第一選區林世賢、許雅琳、楊子賢、李成濟、翁慧玟、莊陞漢、林世明七搶五；鹿港第二選區蔣煙燈、蔡匡威、藍駿宇、施喻琁四搶三；北斗第七選區陳似梅、李俊諭、江熊一楓三搶二。

和美第三選區蕭文雄、周君綾、曾煥燁；員林第四選區陳秋蓉、張欣倩、賴澤民；溪湖第五選區劉珊伶；田中第六選區詹琬惠、許書維；二林第八選區洪子超、洪騰明，登記人數均在提名席次內。

縣黨部主委楊富鈞指出，協調若無共識，即由中央黨部認可的四家民調公司中任選一家執行電話民調，排名即提名人選，作業透明不改規則。

