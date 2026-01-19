照顧投縣 温世政︰爭取健保經費

民進黨提名南投縣長參選人温世政，昨赴竹山鎮與鄉親座談。（記者陳鳳麗攝）

民進黨提名南投縣長參選人温世政，昨赴竹山鎮與鄉親座談，提及九二一大地震正在服兵役，為返鄉協助救災與重建又多當一年兵，他強調，自己是「政治素人」，沒有派系，可全力為鄉親做事，也知道中央總預算一年有一兆用在健保，未來會為南投縣努力爭取更多的健保經費。

温世政昨日到縣議員陳玉鈴服務處與竹山鄉親座談，他表示，自己被稱為「政治素人」，要與選舉經驗豐富的現任縣長許淑華對戰，的確是很辛苦，但這樣的背景也有優點，那就是沒有派系，不求名利，只要全心為鄉親做事就好。至於對地方還不熟悉，會用雙腳勤走來補足，相信勤能補拙。而他對該局選戰抱持平常心，不管結果如何，都會留在家鄉奉獻心力。

温世政也說，民進黨執政其實很用心，但不會花俏宣傳，像他因有處理到健保的事，知道中央總預算一年三兆元，照顧國人健康的健保預算就占一兆元，因此國防特別預算八年編一．二五兆真的不多，而未來會努力爭取健保經費多一點比例用在南投縣。

昨與温世政座談的鄉親，有人建議在竹山建國民運動中心，有人則建議將廢併的國中小校園，規劃為銀髮村；也有建議温不要再像前面的民進黨政治人物，做很多事卻不會吹噓宣傳，要會做事也要會美化宣傳。

