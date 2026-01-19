中天記者涉犯國安法被羈押 學者：中國在台隱蔽戰線曝光

綽號「馬德」的中天記者林宸佑，被依涉犯國安法等罪，由橋頭地院裁定收押。（擷自中天電視網站）

橋頭地檢署偵查發現，中天記者林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等給現役軍人，使軍事資料被轉交給中國人士，依「國家安全法」等罪嫌聲押禁見獲准。陸委會指本案已在司法偵辦中，不做評論。學者則表示，這起案件如果屬實，不僅是中國在台隱蔽戰線的曝光，更揭示了中國對台滲透並非突發，而是長期結構性存在。

揭示中國對台滲透 長期結構性存在

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨受訪表示，中國在台協力者的問題並非今天才出現，而是長期存在，只是過去多半隱身於制度縫隙與專業外衣之下，外界難以察覺。這次事件，反而讓社會看見中國對台滲透，早已不再侷限於政治人物或基層組織，而是深入資訊生產鏈的上游。

洪浦釗指出，從中國的操作邏輯來看，媒體工作者的價值並不在於直接散布假訊息，而在於能影響議題設定與敘事框架。系統性塑造有利於中國的輿論環境。這類滲透手法高度隱蔽，也正是認知作戰最難防範的部分。

洪浦釗分析，這起案件的意義不只是個案偵辦，而是提醒台灣社會，「我們面對的是一條長期運作、耐心布局的隱蔽戰線」。國安單位當然必須持續強化反滲透與司法防線，但這並不足以單獨應對問題，因為認知作戰的最終戰場不在法庭，而在社會。

認知作戰最終戰場 不在法庭在社會

洪浦釗提醒，同樣重要的是，台灣社會必須同步提升媒體識讀能力。新聞的公信力非來自記者身分本身，而來自資訊是否能夠保持獨立、不受境外政治勢力影響。在這過程中，媒體自身扮演關鍵角色，專業自主、內部把關與對資訊來源的自律，不只是新聞倫理的要求，更是民主社會得以維繫信任的重要基礎。

他強調，民主社會必須清楚劃出界線，新聞自由保障的是獨立監督權力，不是配合境外敵對勢力操縱輿論空間。一旦跨越這條界線，問題就不再是言論，而是國安。唯有國安體系、媒體專業與公民社會同步運作，制度防堵與資訊識讀並進，台灣才能真正守住民主社會賴以運作的資訊信任基礎。

另外，聯電創辦人曹興誠二〇二二年曾在記者會上拒絕林宸佑提問，並當眾痛批「匪台」，事後引來中天控告妨害名譽，但台北地檢署認定，非毫無憑據之單純抽象謾罵，予以不起訴；四年後，林宸佑涉犯國安法遭羈押，有網友發文重提此事，曹興誠昨日特地留言說，「先知總是孤獨的」。

