    藍白逕付二讀部分新興預算 國防晾一邊》專家：封殺預算 衝擊不對稱戰力

    2026/01/19 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    立法院遲未審議今年度中央政府總預算案，導致國防部多達七八〇億元新增預算將受影響。圖為藍白立委聯手表決，封殺國防特別預算。（資料照）

    立法院遲未審議今年度中央政府總預算案，導致國防部多達七八〇億元新增預算將受影響。圖為藍白立委聯手表決，封殺國防特別預算。（資料照）

    立法院遲遲未審議今年度中央政府總預算案，導致國防部多達七八〇億元新增預算將受影響，藍白上週五提案將部分新興預算逕付二讀，當中只涵蓋總額〇．四億元的生育補助預算，餘下七百多億元年度增加國防預算以及一．二五兆國防特別條例草案持續被擱置。國防院國防戰略與資源研究所副研究員陳亮智指出，若缺乏預算的挹注，對台灣不對稱作戰恐有很大的衝擊，呼籲執政黨與在野黨團繼續協商，先將國防預算當中必要且緊急的項目，交付委員會實質討論。

    籲國防必要緊急項目先過

    藍白立委在立法院不僅八度封殺國防特別條例草案，也遲未排審包含國防部在內的各部會今年度總預算案。國防部日前指出，若總預算遲遲未通過，將影響兩百億元的嚇阻戰力籌建預算、四一五億元的不對稱戰力強化預算、八十八億元的保護戰鬥人員預算，以及總額超過四十億元的照顧官兵相關預算等。

    陳亮智受訪表示，立法院未審理國防預算，將影響嚇阻力及不對稱戰力等軍力的強化，本次一．二五兆國防特別條例草案涵蓋防衛韌性與不對稱作戰，其中空防是特別預算的重點。

    在防衛韌性方面，陳亮智指出，本次國防特別預算主要聚焦於打造「台灣之盾」，強化台灣整體防空體系。目前台灣防空集中於北部、仰賴愛國者三號，但如今科技發展迅速，若僅依賴愛國者三號，隨著敵方的飛彈能力不斷進步，台灣防空系統也必須更新。

    不對稱作戰部分，陳亮智指出，未來趨勢是人工智慧（AI）、大數據、無人載具等，台灣在此領域才剛起步不久，若今天不做，明天一定會後悔，如果缺乏預算的挹注，對台灣不對稱作戰恐有很大的衝擊與影響。

    藍白上週五強推新興預算逕付二讀時，在三十八項新興預算規劃中，國防部僅佔一項，為「各類保險生育給付補足至每胎十萬元〇．四億元」，這項預算被列在國防部照顧官兵相關預算內，等同總額七八〇億元受總預算審查延宕影響的國防預算，藍白僅願先審〇．四億元。

    立法院外交及國防委員會今日則將召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢。

    另，針對藍白研擬針對國防特別條例草案自提版本，民進黨外交及國防委員會召委王定宇說，國民黨團與民眾黨團至今已利用程序委員會阻擋國防預算四個多月，並用違憲且不了解國防需求的方式自提版本，不僅是拖住國家腳步、阻礙國安提升的作法，也是在「扯台灣後腿」，全世界僅有中共及解放軍會因此得利。

