藍白掏空國庫上看2.3兆》綠：在野黨拿國家的錢 綁自己的樁肥自己的黨

第十一屆國會爭議性法案連發，據統計，本屆藍白提案影響財政紀律、掏空國庫的數字加總上看兩兆餘元。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨受訪表示，這是史上最違法、違憲的立法院，在野黨拿國家的錢綁自己的樁、買自己的票、肥自己的黨，其核心目的在於弱化中央政府、強化國民黨的利害相關者，民進黨團透過行政、司法雙管齊下，期待憲法法庭撥亂反正。

本屆在野黨提出的修法或提案包含：財政收支劃分法從中央搬四一六五億元至地方、普發現金計二三六〇億元、停砍年金致公教退撫基金十年須增補六九七〇億元、警察及軍人加薪條例三五二億元、眷改條例恐令政府增加二〇〇〇億元支出；另外，未來國庫失血風險的議案，包括藍營老農津貼版本較政院版增三一七．五億元、藍白共推「未來帳戶」修法計四〇三〇億元，而黨產條例若修法通過，則可能令國庫減少四〇〇億元進帳。

吳思瑤表示，這些錢坑、肉桶的法案，背後隱藏著兩大政治目的。第一，透過破壞國家財政紀律，削弱中央的預算權，讓執政黨沒有錢做事、做出成績；第二，透過修法把錢搬到對在野黨認為有利的族群、地方政府上，削國家的財源，補自己的血肉。這些本質上都違反院際之間的權力分立、破壞財政紀律，造成國家財政的不永續。

吳思瑤說，民進黨團、行政院過去兩年對爭議修法提出多項釋憲聲請，包含財政收支劃分法、一一四年中央政府總預算、警察人員人事條例、軍人待遇條例、停砍公教年金修法等，執政黨送出的七大釋憲案中有五案攸關財政紀律，期待憲法法庭恢復運作後，可以受理並對違反預算法的法律，做出撥亂反正的解釋。

吳思瑤強調，行政部門必須堅守合法合憲的底線，為失控的財政支出踩剎車。她直言，若不反制此類惡例，財政水龍頭一開，後方的國家財政水庫終將潰堤，這不僅毀壞財政根基，更是對後代子孫的極大不公，讓財政永續之路難回頭。

