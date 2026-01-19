狂提影響財政紀律法案 掏空國庫上看2.3兆》公督盟痛批藍白：準備拖台灣一起死

藍白推的錢坑法案

國民黨未與行政部門研議下，日前逕自宣布推動「台灣未來帳戶」，政府十二年至少多支出四五〇〇億元。據統計，本屆藍白所提影響財政紀律法案，所需經費上看二．三兆元；行政院質疑，將造成國家財政重大負擔；公督盟痛批，國民黨不斷提出「無底洞」掏空國庫的錢坑法案，準備拖台灣一起死。

藍白立委不斷提出被稱為「肉桶錢坑法案」，包括前年修惡「財劃法」從中央搬四一六五億元至地方，及停砍年金導致公教退撫基金十年須增補六九七〇億元。

請繼續往下閱讀...

國民黨更提案將老農津貼提高到月領一萬五千元，相較政院版每月一萬元，未來國庫將多支出三一七．五億元；日前強行通過的眷改條例，經民連質疑將使政府投入超過二〇〇〇億元經費。

另外，國民黨立委提案修正黨產條例，黨產會示警，此修法將造成救國團、婦聯會逾四百億元不當黨產，恐無法收歸國有。

行政院發言人李慧芝表示，在野黨一再違反憲法權力分立及預算法規定，除要求政院自行刪減去年度中央政府總預算，更一再增列預算。日前「公務人員退休資遣撫卹法」修正，導致未來五十年節省經費挹注公教退撫基金收入減少三三二三億元；在野黨所提出的「台灣未來帳戶特別條例」，使未來十二年國庫將多支出四五〇〇億元，就是沒針對不同家庭經濟狀況做差異化設計的版本。

李慧芝批評，在野黨如果持續無視政府財政負擔的能力，且未經周詳計畫評估或研擬配套措施，將造成國家財政重大負擔，勢必產生嚴重排擠現象，不僅影響政府整體政務推動，更不利國家的長期發展。

公督盟執行長張宏林昨受訪表示，國民黨選輸總統後，就把立法院當成總統府、行政機關，恣意提出違反憲法權力分立，不顧財政紀律的法案，完全凌駕於行政之上，這是全世界民主的笑話。

國民黨把立院當成總統府、行政機關

「破壞憲政、掏空台灣！」張宏林說，國民黨非常可恥，是不是在幫中國破壞台灣政府的穩定運作？在拆毀國家運作的根基？公督盟強烈譴責。「台灣未來帳戶」跟財政紀律有關，在野黨完全不管財源、配套措施，錢到底從哪裡來？在野黨經常提一個美好方向，實際是藉此作惡。

張宏林痛批，嚴重懷疑國民黨知道未來執政無望，所以要拖著台灣一起死，非常不負責任。國民黨以前還長期執政過，竟然提這種法案，難道國民黨都是法盲嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法