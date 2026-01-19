藍營台中市長人選協調陷入僵局》楊瓊瓔爆江啟臣突提月底定人選 江：別讓對手見縫插針

佛光緣美術館台中館開幕典禮，台中市長盧秀燕（右2）被安排離藍委楊瓊瓔（左三著藍衣）較遠。（記者黃旭磊攝）

國民黨台中市長提名首度協調破局，有意參選的立委楊瓊瓔爆料，稱十六日遭立委江啟臣「突襲」要月底決定人選；江回覆，人選定案才不會被對手陣營見縫插針。台中市長盧秀燕昨與兩人同台參加佛教活動，盧表示，希望兩人求了佛法以後，儘速協調成功。

藍營台中市長人選「姐弟爭」十六日首度協商破局，楊瓊瓔與江啟臣昨參與台中捐血月活動，兩人並未互動。楊爆料說，一直配合江副（江啟臣）提出時程表，未料，十六日當天（江）突說要一月底（決定人選），當時很錯愕，市民不是要「只有快」，而是要真正公平、透明選出公正團結的台中市長人選。

江啟臣強調，他在協調會不斷強調，十一月廿八日就要選舉了，市長、議員及里長都要選，基層都很焦慮，大家期待市長人選底定，不要無所適從，不希望一直被對手陣營見縫插針，這對於黨內和諧沒幫助，「盧秀燕市長也強調，希望黨中央在月底前底定人選」。

民進黨台中市長提名人何欣純說，到底對誰有利，他們會自行評估，對於每個政黨內部的問題只能說尊重，相信市民比較想看到的，應該是候選人能否提出對民眾有利的政見，發現市政問題後，是否能提出強有力的解決方式，市民福祉增加、讓市政順暢有效率，相信才是市民關心的。

盧秀燕、江啟臣及楊瓊瓔昨天參與佛光緣美術館台中館新館開幕式，盧與江留下楊獨自簽名，連典禮座位安排，楊也被隔了好幾個位子，並沒被安排上台致詞。盧秀燕說，大家來佛光山求佛法、求智慧，希望兩位參選人開了智慧，求了佛法以後，儘速協調成功。

