新聞分析》民進黨要找造浪者

記者陳昀／特稿

二〇二六地方大選戰鼓悄然響起，這場戰役不僅是賴清德政府的執政「期中考」，更是民進黨能否突破地方政治版圖，一舉翻轉「地方包圍中央」態勢的決戰點。面對藍營當前在多數縣市執政、特別是北北基桃連成一片「藍色高牆」的嚴峻挑戰，民進黨若想突圍，除了交出亮眼的中央執政成績單，當務之急是找出具備高度議題穿透力的「造浪者」，以強大的政治動能掀起全台選戰勢頭。

回顧上屆地方選舉，民進黨遭遇挫敗、北台灣全面失守，意味著在二〇二六年的戰場上，民進黨得在多數縣市扮演「挑戰者」，首要面臨的就是藍營掌握行政資源與組織盤勢的「現任優勢」，如果現任首長沒有重大失誤或結構性外力介入，傳統選戰模式確實難以撼動鐵板一塊的地方結構。此外，民進黨在中央執政邁入第十年，民眾對現狀的各種期望，都是執政黨要概括承受的包袱。

為了掌握戰略主動權，民進黨力拚在農曆年前完成所有縣市長提名，透過比藍白陣營「提前亮牌」來凝聚支持者氣勢，搶得佈局先機。隨著提名作業進入北台灣的「深水區」，選戰策略更須轉守為攻，核心目標就是找出具備強大議題穿透力的「造浪者」。

所謂「造浪者」，要有能力將枯燥的政策轉化為對城市願景的熱情，提出令人有感的變革藍圖，當候選人的個人特質足以超越政黨標籤，將具備更強的吸納力，讓原本處於觀望、游離狀態的年輕族群與中間選民重新回流綠營，點燃都會區的選舉熱情。

針對北北基桃的連動作戰，民進黨戰略上更須精準制衡。國民黨目前寄望以台北市長蔣萬安作為全台「最強母雞」，有鑑於此，民進黨在首都之戰派出的選將，必須擁有「旗艦級」的政治能量，透過高強度的議題攻防及願景辯論有效牽制蔣萬安，「強強對決」的格局，不僅能穩住基本盤，還能激發綠營支持者的危機感與求勝熱情，進而帶動全國選戰。

回顧十二年前鄭文燦翻轉桃園的奇蹟，證明即便在藍營長期執政的「鐵藍選區」，只要選對人、做對事，中斷對手連任絕對不是夢，民進黨若能在指標縣市佈下全國級聲量的「造浪者」，整體的「勢」一旦形成，原本處於資源劣勢的縣市，也能從被動防禦轉為借勢反擊。透過及早佈局、精準選才，民進黨必能在全台形成全面反攻、重塑版圖的勝利巨浪。

