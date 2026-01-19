佈局2026》林右昌沉潛厚植實力 民進黨活棋

民進黨前黨秘書長林右昌具備完整的中央、地方及黨政歷練，近期也沉潛厚植實力，被視為一枚活棋。（資料照）

隨著南台灣提名作業塵埃落定，民進黨選戰重心正式北移，即將進入台北市、桃園市等「深水區」佈局。黨內人士表示，北桃除了檯面上人選，民進黨前黨秘書長林右昌具備完整的中央、地方及黨政歷練，近期也沉潛厚植實力，被視為一枚活棋。

針對首都選戰，行政院副院長鄭麗君因對美關稅談判的亮眼表現，被黨內視為「最強王牌」，但欠缺基層選戰經驗仍令黨內憂心；立委王世堅則以高聲量、對中間選民具吸引力受矚，但王已數度推辭，且推薦鄭麗君等其他人選；立委吳思瑤具備優異政策論述能力，卻也因國會攻防累積不少仇恨值。

請繼續往下閱讀...

黨內人士坦言，面對尋求連任的台北市長蔣萬安，北市將是一場硬仗，必須推出強棒才能產生牽制效果。尤其國民黨在北北基桃擁有執政優勢，民進黨的提名佈局必須連動思考，嚴防外溢效應，目前基隆、新北已分別敲定由童子瑋、蘇巧慧出征，後續北桃的人選會是整體佈局的關鍵。

桃園市部分，除了勤跑一年多的總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰之外，行政院秘書長張惇涵也成為黑馬。黨內人士指出，張近日在國會備詢力戰藍白爆紅，加上曾任桃園市新聞處長、與桃園淵源頗深，被點名是挑戰現任市長張善政的奇兵，若能上演「秘書長對戰院長」將具備高度話題性。

不過，黨內人士特別提到，考量選戰即戰力及派系平衡，林右昌會是北桃佈局的一枚活棋。林在基隆市長任內政績備受肯定，具備完整的中央、地方與黨政歷練，近期也沉潛厚植實力，動向將影響整體戰略空間。民進黨選對會本月將加快徵詢腳步，力拚農曆年前拍板各縣市選將，制定具體的選戰策略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法