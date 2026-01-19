大啖豬肉 台東藍綠縣長參選人同桌過招

台東縣長選戰進逼，兩位參選人綠營立委陳瑩（左）、藍營的議長吳秀華（右），面對群眾各有不同風格，圖中為台東市長陳銘風。（記者劉人瑋攝）

縣長選戰進逼，台東藍綠兩位參選人面對群眾各有不同風格，昨天在國產好豬「豬市大集」豬肉肉品推廣活動中同桌較勁，綠營立委陳瑩對當天壽星、台東縣養豬協會總幹事徐永明大唱部落加強版生日快樂歌，藍營的議長吳秀華則是「交關」每攤、大啖國產豬、發紅包，台東市長陳銘風坐兩人中間，分食物要平均、誰也不得罪。

縣長大選愈來愈近，台東藍綠兩黨參選人愈加頻繁見面，但有別於他處的針鋒相對，選戰的競爭多在檯面下的勢力與人脈拉攏。

陳瑩唱歌 吳秀華發紅包

陳瑩見到當天的壽星、台東縣養豬協會總幹事徐永明，陳瑩和助理現場唱部落加強版生日快樂歌，讓一旁觀眾有「秒回部落」感。吳秀華和一眾助理與陳瑩一樣每攤都跑、都消費，明顯買得實在不少、滿手貨品和台東豬製成美食，她表示選舉還是保持輕鬆、有信心，大啖美食之際的確也表現得輕鬆寫意。

兩黨參選人在活動時看來十分放鬆，戰戰兢兢的還是陳銘風，坐在兩位女性參選中間誰也不得罪，手中一碗麵分三份，分完藍綠參選人，最後再留給自己。

藍綠參選人皆表示，雖日期進逼，目前心態還算輕鬆，以社團與活動為主，再另外安排拉票、拜訪選民行程。「中間人」陳銘風還是不忘強調自己來自藍營，但身為市長也只能表示「相信台東縣民會做出最好的選擇」。

