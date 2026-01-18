《北市議員選舉—中山大同》藍綠新秀爆炸 2涉案議員動向影響戰況

台北市中山、大同是民進黨傳統優勢區，也是黨內新人搶出頭一級戰區，尤其吸票機王世堅已高升立法院，民進黨籍議員陳怡君涉貪助理費案一審判決有罪，無法再披綠袍參選，預計會以無黨籍參選，目前該區已有至少四位綠營新人搶初選。國民黨方面，副議長葉林傳涉圖利案創傷國民黨形象，目前一審尚未宣判恐成變數，若無國民黨提名，也極可能以無黨籍參選。國民黨台北市黨部主委戴錫欽說，原則上一審宣判有罪就會被停權，等黨中央公告提名時程後，屆時會依規定處理。因此，民進黨和國民黨都將因兩位涉案議員動向影響戰況。

陳怡君擬以無黨籍參選

民進黨本屆拿下四席，今年空出王世堅、陳怡君兩席，由新人爭搶，目前已有王世堅子弟兵賴俊翰、前立委何志偉子弟兵朱政騏、謝長廷前幕僚林子揚，以及過去新潮流幕僚李偉民之子李立聖爭取參選，當中賴俊翰與朱政騏的對決，也被視為過去「堅偉大戰」延續，再加上民進黨現任議員顏若芳、林亮君爭取連任。但曾在二〇一八年尋求連任滑鐵盧的顏若芳說，該區新人大爆炸，現任很緊張，尤其許多支持者會誤以為現任不用參與初選，綠營支持者也都願意給新人機會，加上還在審查總預算，不能長時間待在選區，就怕歷史重演。

請繼續往下閱讀...

葉林傳尚未宣判 有變數

國民黨現任議員陳炳甫、葉林傳、柳采葳拚連任，新人則有國民黨中央委員盧威動向較為明確，另前國民黨市黨部主委黃呂錦茹曾欽點過高學歷美女刺客董佳瑜是潛在人選，依慣例國民黨提名四席，就需初選，葉林傳是否參加，成最大變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法