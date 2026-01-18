《北市議員選舉—士林北投》綠5人拚連任 政二代混戰

台北市士林、北投選區多席次競爭，許多議員擔任一屆就連任失利，「一屆魔咒」廣被討論，此次民進黨籍議員林延鳳、國民黨籍議員林杏兒、民眾黨籍議員黃瀞瑩皆是首度當選力拚連任。今年該選區老將退休、政二代接棒，包括十連霸議員陳政忠女兒陳怡潔、前議員林瑞圖之子林揚庭相互競爭。而民進黨相對穩定，反觀國民黨因議員陳重文涉入台智光案恐不被提名，增添變數，也有許多新人有意競逐。

紀政姪子紀建漢 動作頻頻

民進黨在士林北投席次相對穩定，地方人士認為，現任五位議員林延鳳、陳賢蔚、陳慈慧、鍾佩玲、林世宗在問政及在地服務口碑都不錯，要拚連任都很有機會；不過，綠營在該區還有紀政姪子、里長紀建漢近期也動作頻頻，恐需經黨內初選，而紀建漢近期文宣上並沒有放黨徽，也被解讀可能以無黨籍參選。

陳重文身陷多案 考驗泛藍整合

國民黨動向則較為混亂，陳重文身陷台智光案等案件，目前尚未確定能否披藍袍出戰，此次又有許多新人有意初選，提名關鍵落在陳動向，由於陳選到底機會高，將考驗泛藍整合能量。

無黨籍陳怡潔、陳建銘 勤跑攤

在無黨籍參選人中，「十連霸」無黨籍前議員陳政忠女兒、親民黨前立委陳怡潔實力最被看好，近期勤跑基層積極選民服務，越發獲得地方認同，肯定接班實力；無黨籍前議員陳建銘近期勤跑攤，傳出也有意再投入選舉。而民眾黨這次僅推吸票機「學姊」黃瀞瑩一人參選，黃說，雖本屆拿到最高票，但選舉越被看好反而不一定安全。

