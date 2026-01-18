為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《北市議員選舉》高嘉瑜、吳欣岱再戰港湖 綠憂票源瓜分

    2026/01/18 05:30 記者孫唯容／台北報導
    歷屆台北市議員應、當選席次

    歷屆台北市議員應、當選席次

    現任9席 基本盤藍5綠3至4席 地方人士指雙姝分票 恐導致綠剩2席

    下屆台北市議員選舉，民、國兩黨初選、提名進入最後階段，街頭選舉看板也提早高掛，炒熱選戰氣氛。從歷年投票結果，內湖、南港區選民結構藍大綠小，九席現任議員藍營基本盤為五席、綠營基本盤三至四席。民進黨籍前立委高嘉瑜表態回鍋參選，台灣基進秘書長吳欣岱也宣布辭職投入選戰，「雙姝入局」讓泛綠陣營面臨票源瓜分危機。

    李明賢︰高嘉瑜做法左右藍綠席次

    國民黨籍議員李明賢分析，高嘉瑜很有自己的特色，立委回鍋有加分效應，對港湖選情一定造成衝擊，目前藍綠席次關鍵就落在高嘉瑜要成就自己，還是成就民進黨？有地方人士認為，大環境不利於民進黨，雙姝瓜分票源恐導致民進黨慘敗剩兩席。

    何孟樺︰沒泛綠競爭 可上4席

    民進黨籍議員何孟樺表示，民進黨基本盤上四席沒問題，但其他泛綠陣營參選就有影響，像二〇二二年吳欣岱參選拿一萬多票，民進黨掉一席；二〇一八年，時代力量、社民黨兩黨加起來拿了一萬多票，民進黨也只上三席，反觀二〇一四年即便高嘉瑜拿了三萬四千多票，沒有其他泛綠競爭，民進黨仍四席全上，可見關鍵不在高嘉瑜，而是怕票源分食。

    高嘉瑜︰團結爭取選票最大化

    對此，高嘉瑜受訪表示，她曾在立委選舉失利，目前現任看板都已掛滿，自己資源相對少，而民進黨在港湖票源都屬基本盤，最多可上四席，本屆自己未參選，港湖也只拿三席，所以應把焦點放在如何守住選票，再把票源擴大，團結爭取最大勝利。

    吳欣岱︰小黨想勝選需更多支持

    吳欣岱則指出，最近港湖選區國民黨參選人動得很勤，民進黨會面臨的是國民黨的強烈競爭，以及高嘉瑜對內帶來的衝擊，小黨缺乏資源，想勝選需要更多支持。

    藍拚「保五」 新人強攻李彥秀席位

    民眾黨籍議員陳宥丞本屆高票當選，國民黨今年仍力求「保五」，現任李明賢、游淑慧、闕枚莎、吳世正皆爭取連任，僅立委李彥秀留下空缺，將由藍營新人爭搶，立委羅智強辦公室主任陳冠安、朱家軍國民黨前發言人鄧凱勛、李彥秀助理郭柏毅都可能投入選戰。不過面對高嘉瑜效應，若泛綠團結作戰、力拚四至五席，不僅國民黨新人備受挑戰，本屆吊車尾的吳世正恐將面臨危機。

    國、民兩黨下屆市議員提名在即，現任議員均提早掛出看板爭取支持，台北街頭可看出戰況激烈。（記者孫唯容攝）

    國、民兩黨下屆市議員提名在即，現任議員均提早掛出看板爭取支持，台北街頭可看出戰況激烈。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播