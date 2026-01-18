《北市議員選舉》高嘉瑜、吳欣岱再戰港湖 綠憂票源瓜分

歷屆台北市議員應、當選席次

現任9席 基本盤藍5綠3至4席 地方人士指雙姝分票 恐導致綠剩2席

下屆台北市議員選舉，民、國兩黨初選、提名進入最後階段，街頭選舉看板也提早高掛，炒熱選戰氣氛。從歷年投票結果，內湖、南港區選民結構藍大綠小，九席現任議員藍營基本盤為五席、綠營基本盤三至四席。民進黨籍前立委高嘉瑜表態回鍋參選，台灣基進秘書長吳欣岱也宣布辭職投入選戰，「雙姝入局」讓泛綠陣營面臨票源瓜分危機。

李明賢︰高嘉瑜做法左右藍綠席次

國民黨籍議員李明賢分析，高嘉瑜很有自己的特色，立委回鍋有加分效應，對港湖選情一定造成衝擊，目前藍綠席次關鍵就落在高嘉瑜要成就自己，還是成就民進黨？有地方人士認為，大環境不利於民進黨，雙姝瓜分票源恐導致民進黨慘敗剩兩席。

何孟樺︰沒泛綠競爭 可上4席

民進黨籍議員何孟樺表示，民進黨基本盤上四席沒問題，但其他泛綠陣營參選就有影響，像二〇二二年吳欣岱參選拿一萬多票，民進黨掉一席；二〇一八年，時代力量、社民黨兩黨加起來拿了一萬多票，民進黨也只上三席，反觀二〇一四年即便高嘉瑜拿了三萬四千多票，沒有其他泛綠競爭，民進黨仍四席全上，可見關鍵不在高嘉瑜，而是怕票源分食。

高嘉瑜︰團結爭取選票最大化

對此，高嘉瑜受訪表示，她曾在立委選舉失利，目前現任看板都已掛滿，自己資源相對少，而民進黨在港湖票源都屬基本盤，最多可上四席，本屆自己未參選，港湖也只拿三席，所以應把焦點放在如何守住選票，再把票源擴大，團結爭取最大勝利。

吳欣岱︰小黨想勝選需更多支持

吳欣岱則指出，最近港湖選區國民黨參選人動得很勤，民進黨會面臨的是國民黨的強烈競爭，以及高嘉瑜對內帶來的衝擊，小黨缺乏資源，想勝選需要更多支持。

藍拚「保五」 新人強攻李彥秀席位

民眾黨籍議員陳宥丞本屆高票當選，國民黨今年仍力求「保五」，現任李明賢、游淑慧、闕枚莎、吳世正皆爭取連任，僅立委李彥秀留下空缺，將由藍營新人爭搶，立委羅智強辦公室主任陳冠安、朱家軍國民黨前發言人鄧凱勛、李彥秀助理郭柏毅都可能投入選戰。不過面對高嘉瑜效應，若泛綠團結作戰、力拚四至五席，不僅國民黨新人備受挑戰，本屆吊車尾的吳世正恐將面臨危機。

國、民兩黨下屆市議員提名在即，現任議員均提早掛出看板爭取支持，台北街頭可看出戰況激烈。（記者孫唯容攝）

