紐時：數千中國漁船東海排陣 疑演練控制海域

「紐約時報」揭露，中國在去年耶誕節及今年一月十一日兩度調動數千艘漁船，在東海組成至少二百英里（約三二一公里）長的巨型海上屏障，被認為意在演練海上民兵快速聚集能力，以控制主權爭議海域。圖為中國海上民兵船隻集結示圖。（美聯社檔案照）

「紐約時報」十六日發布調查報導，依據船舶追蹤數據分析首次揭示，中國在去年耶誕節及今年一月十一日兩度調動數千艘漁船，在東海組成至少二百英里（約三二一公里）長的巨型海上屏障，被認為意在演練海上民兵快速聚集能力，以控制主權爭議海域。

近期兩度集結 組成321公里長海上屏障

集結最初由資料分析業者「ingeniSPACE」營運長王傑森（Jason Wang，譯音）察覺，紐時再利用「Starboard Maritime Intelligence」提供的定位資料獨立驗證。資料顯示，約一千四百艘漁船突然停止捕魚，或由碼頭駛向東海，十一日在中國與日本沖繩間海域組成綿延逾二百英里的長方形陣列，範圍內船隻密度極高，迫使部分貨輪繞道或蛇行避開。去年耶誕節當天，約二千艘漁船同樣在東海集結成兩列平行隊伍，每列長達二九〇英里（約四六七公里），呈倒L形。

請繼續往下閱讀...

分析人士指出，十二月與一月的集結皆在同一海域，顯示有協同行動。華府智庫「戰略暨國際研究中心」亞洲海事透明倡議主任波林（Gregory Poling）證實，他們也透過定位分析觀察到同樣船群，並幾乎肯定這些船隻不是在捕魚，「我想不出任何非國家主導的解釋」。

紐時：中國恐動員數萬艘漁船 封鎖台灣

分析指出，漁船保持相對穩定位置，而非像傳統漁船繞圈或來回航行。王傑森表示，從未看過如此大規模且隊形獨特的漁船集結，這標誌中國在訓練漁船大規模集結方面邁出一步，目的可能是阻礙或監視他國船隻，或透過劃定邊界維護領土主張。美國前情報官員亨利（Lonnie Henley）表示，中國漁船體積太小，不足以有效執行封鎖，但可能阻礙美國海軍艦艇行動。美國智庫「新美國安全中心」研究員舒加特（Thomas Shugart）指出，只要小型漁船數量眾多，就能「充當飛彈和魚雷誘餌，透過繁多目標干擾雷達或無人機感測器」。

紐時警告，在台灣問題上，中國可能動員數萬艘漁船等民用船隻來封鎖海上航道，並干擾對手的軍事和後勤行動。

波林指出，他猜測這次演習，旨在檢驗如果未來發生緊急情況，例如對台灣實施隔離、封鎖或其他施壓策略，這些漁船會如何大規模集結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法