美智庫：中國鑽油平台圍繞東沙 構築擊殺鏈

華府智庫「詹姆士敦基金會」去年九月發布的「中國簡報」示警，中共在東沙島周邊的台灣專屬經濟區內部署了十二座大型油氣結構（探鑽平台）等設施，且具有軍事雙重用途。圖為中國海油公司在南海東部「惠州19-6」油田的鑽井平台。（中國政府官網）

可當中繼站 提升共軍C5ISR能力

一架中共無人機昨凌晨闖入東沙島領空，專家證實這是中國軍用無人機襲擾外離島領空首例。華府智庫「詹姆士敦基金會」去年九月發布的「中國簡報」即示警，中共在東沙島周邊的台灣專屬經濟區內部署了十二座大型油氣結構（探鑽平台）等設施，且具有軍事雙重用途、更可能成為無人機通訊的中繼站，提升共軍擊殺鏈及C5ISR（指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察）能力。

中共近年對我外離島灰色地帶襲擾手段不斷加劇，不僅頻繁派遣TB-001「無尾蠍」、BZK-005「長鷹」等型無人機，或假借科研船等名義進行高強度的水文偵察與戰場環境建設，同時也在去年底對台針對性軍演中，將東沙納為其重點目標，透過海警船與軍艦密切協同，模擬對東沙實施登船臨檢與海上攔截，意圖切斷我方運補生命線，種種行徑已對印太區域安全構成嚴峻挑戰。

請繼續往下閱讀...

昨發生的無人機襲擾事件，若比照「中國簡報」的內容，更已產生戰術上的關聯。該報告指出，這些由中國國有企業「中國海洋石油公司」運作的設施，包含七座導管架鑽井平台、三艘浮式生產儲油船（FPSO）及兩座半潛式鑽井平台。報告撰寫人、美國海軍戰爭學院教授艾立信等人明確分析，這些結構具有軍事雙重用途潛力。

報告指出，這些探鑽平台若透過中國電科的「藍海信息網絡」，可搭載傳感器作為「無人機通訊中繼站」。此外，若配備雷達與光電感測器，這些平台將能提升共軍的「端對端殺傷鏈」及C5ISR能力 ，支援東沙島甚至台灣本島進行封鎖或軍事行動。

報告中亦引用中海油前董事長王宜林的說法，直言大型深水鑽井平台是「流動的國土與戰略武器」。報告示警，這類平台為中共提供了在爭議海域建立管轄權的手段，且能隱蔽其行動。

專家：中共典型灰色地帶威脅工具

對於中共鑽探平台等複合式壓迫，國防安全研究院助理研究員楊長蓉亦撰文分析，這類行為名義上雖屬商業行為，卻是中共一貫典型的「灰色地帶威脅」，表面表面上是資源開發的工具，但實際上亦可用於情報蒐集與軍事部署。

楊長蓉強調，雖依據「聯合國海洋法公約」，中共未經同意架設平台已屬侵權，但我國非締約國，無法利用國際爭端解決機制。因此，面對中共無人機與海上平台的雙重進逼，政府除外交抗議手段外，更應盡速釐清國內法規與部會權責，並且加強國際法相關論述，以增強對關鍵海域資源的掌控和維護能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法