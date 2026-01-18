專家建議 東沙部署陸劍二 反制無人機

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，政府應盡速提升外離島防空火力，考慮部署射程可達廿公里的「陸劍二」防空飛彈。（資料照）

國防部昨證實中共無人機首度闖入東沙島領空，引發外界關注中共對外離島襲擾手段加劇。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，這是共軍首次派遣「軍用」無人機蓄意侵入外離島領空，針對中共灰色地帶手段產生質變，政府應盡速提升外離島防空火力，考慮部署射程可達廿公里的「陸劍二」防空飛彈，並搭配高功率干擾系統切斷其衛星鏈路；他也呼籲立法院應盡速讓國防預算付委審查，以實質行動展現捍衛國土決心。

搭配高功率干擾系統 切斷衛星鏈路

針對中共無人機動態，蘇紫雲研判，該機型極可能是共軍現役的「雙尾蠍」（TB-001）或「無偵」系列噴射無人機。有別於過去金門、馬祖遭遇民用無人機騷擾，此次是共軍正規裝備首次「蓄意」切入我外離島領空。他分析，共軍採取的是「擦邊球」戰術，進入東沙島十二浬領海基線的上方空域，而非直接飛越島上營區，意在測試我方接戰規則與底線。

對於國軍廣播驅離是否過於謹慎，蘇解釋，基於國際政治考量，東沙島屬輕裝備的防衛型部署，配備的刺針飛彈射程約四公里，加上雙聯裝刺針飛彈系統需視距內鎖定，面對在高空活動且位於領空邊緣的共軍中大型無人機，確實在現有防空武器射程之外。

為反制中共日益頻繁的空中侵擾，蘇紫雲建議，國軍應考量將外離島防空系統升級。他指出，相較於刺針飛彈，國造「陸劍二」防空飛彈射程可達廿公里，能有效涵蓋東沙島周邊領海與領空，具備實質嚇阻力。

此外，蘇紫雲也強調，共軍中大型無人機遠離基地操作需仰賴衛星鏈路，國軍可部署具備指向天線的高功率衛星干擾器，切斷其訊號連結，迫使其斷訊返航甚至墜海。他提到，中科院相關電子戰裝備外觀已在近期演訓中被軍武迷目擊，具備與北約同等級的反制能力，應加速量產，配備部隊。

面對中共灰色地帶襲擾，蘇紫雲建議國防部在訊息揭露上可更為主動。他舉例，日本防衛省面對中共軍機侵擾沖繩或與那國島周邊時，均會公布詳細航跡圖。我方若能公布此次無人機的路徑圖，讓國人了解其僅是「切入」領空邊緣而非如入無人之境，不僅能透明化資訊、安定民心，更能向國際社會證明中共破壞現狀的事實，強化戰略溝通。

