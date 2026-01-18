固守東沙 陸戰隊輪駐 海巡更新雷達

東沙島目前防務採「海巡為表、國軍為裡」的混合編組。海巡署東南沙分署負責第一線執法與周邊海域巡邏，海軍陸戰隊九九旅則以「移地訓練」名義常態性派駐加強連兵力。（資料照）

國防部昨證實一架中共監偵無人機闖入東沙島領空，且高度位於我防空射程外，引發國人對外離島防務關注。事實上，政府近年採「多層次複式部署」強化東沙防衛，除海巡署獲編七十六億元預算更新岸際雷達與反制系統外，國軍原規劃今年起啟動採購六百餘套無人機反制系統及多套陣地防衛系統，藉此搭配海軍陸戰隊長期輪駐的「移地訓練」，確保東沙島具備獨立固守與情監偵能力。

國軍反無人機裝備預算 立院卡關

不過，今年度包括國防預算在內的中央政府總預算案，迄今仍在立法院卡關，新興裝備籌獲時程可能因此延宕。

據了解，東沙島目前防務採「海巡為表、國軍為裡」的混合編組。海巡署東南沙分署負責第一線執法與周邊海域巡邏，配備有二〇機砲等裝備；而海軍陸戰隊九九旅則以「移地訓練」名義常態性派駐加強連兵力，配備一二〇迫擊砲、紅隼反裝甲火箭及雙聯裝刺針飛彈，負責島上核心陣地防衛與反登陸作戰任務。針對近期中共無人機高空侵擾，現有刺針飛彈確有射高限制，但對於中低空進襲的敵機仍具備實質嚇阻力。

為應對日益頻繁的無人機威脅，行政院與國防部已在二〇二六年度預算中展現具體作為。據預算書顯示，國防部編列九十六億餘元，預計至二〇二八年前採購多套陣地防衛系統以及六三五套「可攜帶式無人機反制系統」，其中海軍獲配二一三套，將優先部署於東沙島及各式艦艇，透過電子干擾阻斷無人機鏈路。不過，今年度包括國防預算在內的中央政府總預算案迄今仍在立法院尚未付委審查。

第一線的海巡署今年亦獲得七十六億元的「國土安全防衛韌性預算」，專款用於汰換外離島老舊監偵設備，這類新一代岸際雷達將大幅提升對小型、低雷達截面積（RCS）目標的偵獲率，解決過去商用無人機難以偵測的痛點。

在海域運補與護航方面，鑑於中共海警船近年常態性在東沙海域活動，海巡署已調整艦艇部署策略，改派四千噸級的「雲林艦」、二千噸級的「台南艦」等大型巡防艦輪替進駐東沙海域，以「大船對大船」方式應對中共海警船的壓迫，並與海軍偵巡艦緊密配合，確保每月定期運補航線安全暢通。

此外，隨著美國「二〇二六財年國防授權法案」生效，台美將啟動反無人機聯合計畫，未來我國反無人機產製有望納入美方供應鏈，透過引進美規先進感測器與抗干擾技術，也盼未來能將包括東沙島在內的外離島，打造為南海北端的關鍵監偵節點，有效反制中共的灰色地帶襲擾。

