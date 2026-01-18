川普2.0第4度 美2軍艦穿越台海

美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」及海洋測量船「西爾斯號」（見圖）於一月十六日至十七日通過台灣海峽。（圖取自Naval History & Heritage Command臉書）

芬恩號驅逐艦、西爾斯號海洋測量船 展現維持印太和平戰力

中共軍事動作頻頻破壞區域和平穩定，美軍艦艇再度行經台海展現自由航行權。美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）及海洋測量船「西爾斯號」（USNS Mary Sears）於一月十六日至十七日通過台灣海峽。對此，國防部昨表示，針對台灣周邊海、空動態，本部運用聯合情監偵手段，均能有效監控掌握。

國防部：台灣周邊海空動態 均有效監控掌握

美軍第七艦隊昨晚在社群平台「X」上發布圖文，公開「芬恩號」在日本橫須賀基地進行魚雷裝載的畫面，文中強調「精準裝彈」，並指出芬恩號隸屬第十五驅逐艦中隊，目前正在前線部署。美方此舉除證實軍艦動態，也被解讀為向區域盟友展現其維持印太地區和平穩定的決心與戰力。這也是美國總統川普第二任期以來第四次派遣軍艦通過台海。

​美方不僅維持美艦常態化巡弋台海的頻率，更積極聯合盟邦參與，包括加拿大、英國、澳洲等國軍艦均曾在過去一年內相繼通過台海，顯示台海周邊海域的「國際化」趨勢已成定局。

海洋測量船隨行 強化台海戰場環境經營

​專家分析，美方此次派遣具備反潛與水文偵測能力的「西爾斯號」海洋測量船隨行，除實質的戰場環境經營外，更是在落實川普政府新版國家安全戰略中「以實力求和平」的方針；透過軍事存在向北京傳遞美方反對單方面改變現狀，並將持續維護區域航行自由的明確訊號。

針對美軍行動，中共東部戰區昨晚透過微信公眾號發布聲明。值得注意的是，原任發言人施毅並未現身，由新任新聞發言人、陸軍大校徐承華具名回應。

徐承華在聲明中指出，共軍東部戰區組織海空兵力，對美艦過航行動「全程跟監警戒，有效應對處置」。他並延續中共一貫的強硬措辭，稱戰區部隊「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（見圖）及海洋測量船「西爾斯號」於一月十六日至十七日通過台灣海峽。（圖取自USS John Finn臉書）

