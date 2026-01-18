翻轉南投 《民進黨》温世政︰長照、民生都會顧

民進黨提名參選南投縣長的牙醫温世政（右），昨日首次穿上競選背心回鄉跑行程，行政院政務委員陳時中（左），專程南下力挺。（記者陳鳳麗攝）

民進黨提名參選南投縣長的牙醫温世政，昨（十七）日首次穿上競選背心回鄉跑行程，行政院政務委員陳時中、衛福部政次林靜儀都現身力挺，温世政強調，回家後發現像醫療、老人照顧等問題是他可出力解決的，未來也會爭取無毒高價值科技產業到南投縣，讓年輕人返鄉就業，陪伴父母。

首次跑行程 陳時中、林靜儀力挺

温世政昨日回鄉跑行程，首站參加南投縣家庭照顧者關懷協會的尾牙，行政院衛福部政次林靜儀，以及行政院政務委員陳時中也到場力挺温世政。

請繼續往下閱讀...

温︰醫療、居家照護是我的專業

陳時中說，温世政是南投縣優秀人才，現在事業有成，想回鄉幫家鄉做更多的事，對南投縣是很好的事，因為一個城市的成功，首先就是要有人才，相信温世政會帶動更多的人才回鄉。

爭取科技產業 讓年輕人返鄉就業

温世政則強調，他不是空降而是回家，回家後發現家鄉人口老化嚴重，醫療、長照、居家照護都是長輩需要的，而這些也是他的專業，未來會努力讓老年人活得更自在、更幸福。此外，也努力爭取無毒高價值科技產業到南投縣，讓年輕人可返鄉就業，顧腹肚（台語，肚子之意）之外，也能陪伴、照顧父母。

國民黨籍尋求縣長連任的許淑華，這個假日沒有公開行程，她日前已表示，温學經歷俱佳，希望兩人進行君子之爭。

另外，國民黨南投縣竹山鎮長初選民調結果出爐，現任縣議員蔡孟娥以三十六．二％，比縣府秘書林孟麗的二十八％多了八．二％勝出。民進黨南投縣選對會召集人羅美玲表示，該黨已有竹山鎮長選舉的對戰人選，會進行最終確認後公開，不管如何，民進黨都不會缺席，且會多給年輕人機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法