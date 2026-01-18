為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    翻轉南投 《民進黨》温世政︰長照、民生都會顧

    2026/01/18 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    民進黨提名參選南投縣長的牙醫温世政（右），昨日首次穿上競選背心回鄉跑行程，行政院政務委員陳時中（左），專程南下力挺。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨提名參選南投縣長的牙醫温世政（右），昨日首次穿上競選背心回鄉跑行程，行政院政務委員陳時中（左），專程南下力挺。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨提名參選南投縣長的牙醫温世政，昨（十七）日首次穿上競選背心回鄉跑行程，行政院政務委員陳時中、衛福部政次林靜儀都現身力挺，温世政強調，回家後發現像醫療、老人照顧等問題是他可出力解決的，未來也會爭取無毒高價值科技產業到南投縣，讓年輕人返鄉就業，陪伴父母。

    首次跑行程 陳時中、林靜儀力挺

    温世政昨日回鄉跑行程，首站參加南投縣家庭照顧者關懷協會的尾牙，行政院衛福部政次林靜儀，以及行政院政務委員陳時中也到場力挺温世政。

    温︰醫療、居家照護是我的專業

    陳時中說，温世政是南投縣優秀人才，現在事業有成，想回鄉幫家鄉做更多的事，對南投縣是很好的事，因為一個城市的成功，首先就是要有人才，相信温世政會帶動更多的人才回鄉。

    爭取科技產業 讓年輕人返鄉就業

    温世政則強調，他不是空降而是回家，回家後發現家鄉人口老化嚴重，醫療、長照、居家照護都是長輩需要的，而這些也是他的專業，未來會努力讓老年人活得更自在、更幸福。此外，也努力爭取無毒高價值科技產業到南投縣，讓年輕人可返鄉就業，顧腹肚（台語，肚子之意）之外，也能陪伴、照顧父母。

    國民黨籍尋求縣長連任的許淑華，這個假日沒有公開行程，她日前已表示，温學經歷俱佳，希望兩人進行君子之爭。

    另外，國民黨南投縣竹山鎮長初選民調結果出爐，現任縣議員蔡孟娥以三十六．二％，比縣府秘書林孟麗的二十八％多了八．二％勝出。民進黨南投縣選對會召集人羅美玲表示，該黨已有竹山鎮長選舉的對戰人選，會進行最終確認後公開，不管如何，民進黨都不會缺席，且會多給年輕人機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播