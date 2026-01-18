民進黨縣市長布局 拚農曆年前提名北桃

民進黨主席賴清德21日將出席提名記者會，宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃參選台南市長、蔡易餘參選嘉義縣長。（資料照，記者陳政宇攝）

民進黨加速佈局二〇二六縣市長提名，在高雄市、台南市及嘉義縣確認人選後，備受矚目的台北市及桃園市也正緊鑼密鼓徵詢，力拚農曆年前就戰鬥位置。

民進黨廿一日中執會，黨主席賴清德將於提名記者會宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃參選台南市長、蔡易餘參選嘉義縣長；黨中央亦邀請現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲及嘉義縣長翁章梁與會，象徵交棒延續執政、展現團結氣勢。

請繼續往下閱讀...

爭取連任的屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復可望本月完成提名，尚未完成提名的縣市還包括新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣，以及最受矚目的台北市與桃園市。台北市呼聲較高人選有行政院副院長鄭麗君、立委王世堅、吳思瑤及前秘書長林右昌；桃園市則有總統府副祕書長何志偉、行政院秘書長張惇涵、立委王義川及法務部政次黃世杰。

吳思瑤被視為北市首選

黨政人士評估，台北市做為選戰「領頭羊」，人選將鎖定能代表民進黨價值、且能彰顯執政能力的人選。其中，吳思瑤被視為層峰首選，暫無現職的林右昌可做為活棋；鄭麗君因台美關稅談判表現受矚，若能說服參選將是優秀人選。

民進黨秘書長徐國勇受訪說，黨內在台北市不缺人選，現正綜合考量「什麼時機、誰最適當」，可能在農曆年前完成提名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法