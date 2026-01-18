為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨盤點縣市長人選 5選區待協調 竹縣辦初選

    2026/01/18 05:30 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文指示藍營二十一個直轄市、縣市長選舉提名徵召人選（新竹市禮讓民眾黨）最遲三月前底定，黨內人士昨盤點指出，仍待協調的有嘉義縣、市、台中市、新北市、金門縣等五個，確定辦初選或以內參全民調為依據的為宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣等三個，澎湖縣經協調後授權黨中央直接徵召。

    有人選待徵召的選區是雲林縣、彰化縣，扣除已徵召的台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等四選區，剩下的六個選區就是尋求連任的基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣與連江縣。

    彰化縣整合關鍵在於立委謝衣鳯的謝家內部問題。雲林縣就等立委張嘉郡決定何時適合徵召。

    待協調的新北市，人選有新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川。台中市由於立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，一個急著要求一月底前確定人選，另一個希望爭取更多時間營造聲勢，至今無法達成共識。嘉義市協調範圍已從三人縮小為醫師翁壽良與嘉義市議員鄭光宏兩人，金門縣人選則有立委陳玉珍與前金門縣長楊鎮浯，仍由地方協調小組負責協調。

    澎湖縣人選包括縣議長陳毓仁和縣政府參議洪棟霖，將由黨中央直接徵召。

    花蓮與宜蘭全民調決定

    新竹縣確定要辦初選，除非立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢兩位競爭對手都同意採用全民調，否則將以三成黨員投票、七成民調結果的比例決定。花蓮縣與宜蘭縣則都確定以全民調方式產生人選，前者人選有吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，後者人選為立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德。

    至於藍營艱困選區嘉義縣，可能人選包括中選會代理主委吳容輝、前綠營立委林國慶、國民黨立委王育敏等。

