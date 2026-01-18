為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中天新聞台主播林宸佑 涉共諜案收押 偵辦軍人洩密案 追幕後成員 收押6人

    2026/01/18 05:30 記者蔡清華、林欣穎／綜合報導
    中天新聞台主播林宸佑涉共諜洩密案，收押禁見。（資料照）

    中天新聞台主播林宸佑涉共諜洩密案，收押禁見。（資料照）

    橋頭地檢署偵辦共諜洩密案，十六日北上搜索，將綽號「馬德」的中天新聞台主播林宸佑及九名現役退役軍士官兵帶回，昨天將林宸佑等六人依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪向法院聲押，六人全數裁准收押禁見。

    林涉誘使提供情報 偵訊9軍人

    海軍陸戰隊中士陳瑞勇為廿萬元手持五星旗拍攝投敵影片，被依涉犯國家安全法等罪起訴。檢調溯源發現另有多名軍士官涉案，進一步追查赫見林宸佑也是共諜情報集團幕後成員之一。

    橋頭地檢署指揮調查局、高雄憲兵隊等單位，十六日針對林宸佑住所等多處據點發動搜索，將林宸佑及九名現退役軍人帶回橋檢偵訊。

    林按件計酬給錢 資金來自中國

    調查發現，林宸佑先後誘使九名現役、退役軍人，只要他們提供單位的軍事情報，給接洽的中方特定人士，事後依所提供的情報價值，按件計酬，林宸佑由其個人帳戶轉匯數千至數萬元不等資金給他們，而林的資金來源則來自中國。

    林宸佑在中天擔任新聞台記者、主播多年，對綠營採訪對象常以「挑釁堵麥」著稱，有「中天追問哥」稱號，過去曾因採訪與民進黨立委有過衝突，但也擁有不少粉絲追蹤。

    對此，中天表示，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

