    政治

    中共無人機 闖我東沙島領空 國防部：高度挑釁、嚴重破壞區域和平

    2026/01/18 05:30 記者方瑋立／台北報導
    中國加劇對台灰色地帶襲擾，一架中共監偵無人機，一度闖入我東沙島領空，我方廣播、警告，歷時4分鐘後脫離。（中央社資料照）

    中國加劇對台灰色地帶襲擾，一架中共監偵無人機，一度闖入我東沙島領空，我方廣播、警告，歷時4分鐘後脫離。（中央社資料照）

    國軍昨凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動，並一度闖入我東沙島領空，高度位於我防空武器射程外，經我方以國際頻道廣播、警告，歷時四分鐘後脫離。國防部昨嚴正表示，共軍行為高度挑釁、不負責任，且已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依規應處。共軍南部則宣稱，這是正常飛行訓練，完全正當合法。

    我方廣播、警告 4分鐘後脫離

    中國近年對台灰色地帶襲擾加劇，並企圖以「切香腸」戰術試探我國防衛底線，塑造對我國海空域有管轄權假象。國防部昨表示，於凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於上午五時四十一分接近東沙。

    國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於五時四十四分進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於五時四十八分脫離。

    國防部表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控。

    中共襲擾東沙島 企圖實質封控

    中共對東沙島襲擾策略已從單純的灰色地帶襲擾演變為具備實質封控企圖的軍事壓迫。自二〇二〇年無理阻絕我立榮包機返航後，進一步結合海警船、海上民兵與科研船遂行襲擾。近年更在東沙周遭海域部署十二座探鑽平台等半永久設施，去年底軍演也將東沙視為重點目標，種種行徑已對印太區域安全構成嚴峻挑戰。

