    《台美關稅降為15％》魏雅庵：給人民信心 產發局：企業有明確方針

    2026/01/17 05:30 記者甘孟霖、俞肇福、孫唯容／台北報導

    台美關稅協議拍板，台灣對等關稅調降為十五％且不疊加，更要攜手在美國建設晶片與半導體生產設施，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，美國總統川普的政策目標是將目前約四十％的台灣半導體供應鏈轉移到美國本土，言論一出引發擔憂，台北市長蔣萬安昨受訪表示，人民希望政府守住護國神山，根留台灣。

    40％半導體供應鏈轉移 基隆、北市影響較小

    中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵受訪表示，基隆市沒有工具機、塑化產業，多屬於消費電子下游產業，影響比較小，但對消費者的信心、對台灣經濟前景有幫助；北市產發局長陳俊安也說，北市雖沒有製造業，但不少企業總部皆設於台北，對於關稅確定，讓企業在整體布局上能有更明確方針。

    魏雅庵表示，基隆市六堵科技園區、大武崙科技園區只有消費電子下游的周邊產業，所以即便談判有好結果，對基隆市兩個科園區影響不大，但對消費者的信心、對台灣經濟前景有幫助，之前外界對賴政府有些聲音，現在回頭看，大家應該還賴政府一個公道，也應該替談判團隊按個讚！

    陳俊安表示，台北雖沒有製造業，不過許多企業總部都設在台北，因此關稅確定，讓企業在整體布局上能有更明確方針。

    陳強調，台北市政府也會持續提供企業相關協助，特別是針對中小企業的數位化及開拓多元市場部分，也會加大力道。

    基隆市長謝國樑表示，目前關稅相較過去仍有上升，對產業營運與出口布局形成壓力，將透過輔導與溝通機制，協助降低衝擊。

