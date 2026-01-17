為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《藍營新北市長人選未定》李四川農曆年前投入 劉和然強調要公平

    2026/01/17 05:30 記者甘孟霖、黃子暘／台北報導
    台北市副市長李四川。（資料照）

    台北市副市長李四川。（資料照）

    年底九合一大選，國民黨主席鄭麗文已暗示將徵召台北市副市長李四川參選新北市長，藍營人士也分析李四川目前民調領先新北市副市長劉和然，預定農曆年前就會投入選戰；但劉和然面對黨主席的「暗示」顯然不太買單，昨不僅釋出新書前導影片喊出「我的路，我會繼續堅持」，更直言黨中央的機制要「公平、公正、公開」、「明確且透明」。國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨則坦言，民進黨籍參選人、立委蘇巧慧已開跑，差距正逐漸縮小，藍白合如動作太慢恐被挖牆腳。

    戴錫欽：蘇巧慧差距逐漸縮小

    戴錫欽昨受訪表示，二〇二六藍白合作是重點，但相較藍營認為越早整合越好，民眾黨則希望多點時間耕耘地方爭取認同，不過，現在新北大街小巷都是綠營小雞與蘇巧慧的看板，藍白基層已有危機感，就算原本偏支持藍營的地方領袖，在蘇巧慧三顧茅廬下也可能鬆動，如此一來即便後續整合出強棒李四川，恐怕也已太晚。

    依據國民黨縣市長提名規則，同一選區若有二位以上非現任的適合人選，由中央提名協調小組徵詢、評估與協調，產生最具勝選機會者；協調無果再辦初選。藍營人士指出，李四川目前民調領先，也持續在布局，就等一個最恰當時機，預計農曆年前就會明確表態投入。

    在外界多數看好李四川下，劉和然仍持續勤走基層，即將出版個人在新北服務近四十年的故事，昨日先釋出新書前導影片，他在影片中喊出「我的路，我會繼續堅持」，並再次強調，他已做好承擔責任、隨時上場的準備。

    新北市副市長劉和然。（記者黃政嘉攝）

    新北市副市長劉和然。（記者黃政嘉攝）

    立委蘇巧慧已投入市長選戰。（資料照）

    立委蘇巧慧已投入市長選戰。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播