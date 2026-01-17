《藍營新北市長人選未定》李四川農曆年前投入 劉和然強調要公平

台北市副市長李四川。（資料照）

年底九合一大選，國民黨主席鄭麗文已暗示將徵召台北市副市長李四川參選新北市長，藍營人士也分析李四川目前民調領先新北市副市長劉和然，預定農曆年前就會投入選戰；但劉和然面對黨主席的「暗示」顯然不太買單，昨不僅釋出新書前導影片喊出「我的路，我會繼續堅持」，更直言黨中央的機制要「公平、公正、公開」、「明確且透明」。國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨則坦言，民進黨籍參選人、立委蘇巧慧已開跑，差距正逐漸縮小，藍白合如動作太慢恐被挖牆腳。

戴錫欽：蘇巧慧差距逐漸縮小

戴錫欽昨受訪表示，二〇二六藍白合作是重點，但相較藍營認為越早整合越好，民眾黨則希望多點時間耕耘地方爭取認同，不過，現在新北大街小巷都是綠營小雞與蘇巧慧的看板，藍白基層已有危機感，就算原本偏支持藍營的地方領袖，在蘇巧慧三顧茅廬下也可能鬆動，如此一來即便後續整合出強棒李四川，恐怕也已太晚。

依據國民黨縣市長提名規則，同一選區若有二位以上非現任的適合人選，由中央提名協調小組徵詢、評估與協調，產生最具勝選機會者；協調無果再辦初選。藍營人士指出，李四川目前民調領先，也持續在布局，就等一個最恰當時機，預計農曆年前就會明確表態投入。

在外界多數看好李四川下，劉和然仍持續勤走基層，即將出版個人在新北服務近四十年的故事，昨日先釋出新書前導影片，他在影片中喊出「我的路，我會繼續堅持」，並再次強調，他已做好承擔責任、隨時上場的準備。

