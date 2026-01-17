綠北市長人選 藍議長︰卓榮泰、鄭麗君是強敵

民進黨台北市長人選尚未定案，藍營市黨部主委、議長戴錫欽強調，行政院長卓榮泰（左）、副院長鄭麗君（右）都是強敵。（資料照）

戴錫欽喊話 盼蔣萬安到外縣市拉抬藍聲勢 許淑華︰可找超脫傳統綠營人士

年底九合一選舉，台北市長蔣萬安除拚連任外，個人輔選效益能否外溢到外縣市也影響未來爭取大位底氣。國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨喊話，希望蔣萬安行有餘力要到外縣市多拉抬藍營聲勢；他也指出，即便蔣萬安目前聲勢好，但綠營潛在對手行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都是強敵。民進黨籍市議員許淑華說，卓、鄭二人經歷豐富是很適當人選，卓擔任過北市議員、立委熟悉地方，鄭在經濟、國際談判高度上優於蔣萬安；並認為，可以找超脫傳統綠營的專業人士，如和碩董事長童子賢也是個好選擇。

請繼續往下閱讀...

大象變獅子？ 蔣萬安︰我是摩羯座

去年起，許多議員、媒體不時問蔣萬安選舉連任相關規劃，蔣一貫回應都稱，現階段就是與台北隊專心在市政建設上。而近日有命理師直言蔣萬安將來會「大象變獅子」再創高峰。蔣萬安昨未正面回應，笑說他是摩羯（座），二寶（二兒子）才是獅子。

戴︰卓擔任過議員、立委 熟悉地方

戴錫欽昨接受媒體訪問指出，民進黨台北市長潛在人選中，立委王世堅是真的不想選，目前隨著關稅談判有所進展，鄭麗君與卓榮泰出線的可能性也越來越高，這兩人都有一定知名度，且不太有負面形象，是國民黨要小心應對的對象，如卓榮泰可能把過去在政院與藍白互槓的委屈拿到地方選區做訴求；鄭麗文則可能主打關稅談判成功，包裝理性溫文形象，兩者打法不太一樣。

許︰鄭在經濟、國際談判高度優於蔣

對此，許淑華認為，卓、鄭二人都是很好人選，卓曾當過北市議員、立委，對地方很熟悉，只是卓身兼閣揆要職，總統也非常倚賴，恐分身乏術；相較下，鄭身為副院長機動性較高，加上近期在關稅談判有功，雖民眾不見得有感，但北市擁有非常多企業，鄭的專業在於活動產業、扶植中小企業等經濟層面，以及與國際談判的高度上，都優於蔣萬安。另，許淑華也點出，台北市有許多非藍非綠的中間選民，還是可考慮徵詢童子賢，其在產業界的專業，也是台北市所需要的。

戴錫欽也點出，第一次選舉可以靠魅力、形象等個人特質，拚連任就要有政績來背書，要走議題設定導向，而市府在執政過程難免犯錯，他也叮嚀蔣身為民選首長要一肩扛下，不要拗也不要掩蓋，該檢討就檢討，提出有感的福國利民政策，就足以打動台北市民繼續支持，甚至能讓蔣的輔選能量外溢到外縣市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法