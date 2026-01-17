《新北市長選戰 綠已起跑》藍營人選未定 憂被挖牆腳

新北市長選戰中，民進黨已確定由黨籍立委暨市黨部主委蘇巧慧披掛上陣，藍營人選未定，國民黨台北市黨部主委戴錫欽認為新北市要盡快整合。劉和然表示，國民黨是有民主機制的政黨，他尊重黨中央公平、公正、公開機制，不論最終是協調、徵召或民調，只要規則明確透明，都會全力配合。不過他也強調「我的路，我會繼續堅持」。

劉和然：尊重黨內機制 堅持我的路

戴錫欽指出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已起跑，藍白整合太晚恐怕被挖牆腳，許多地方團體不見得只看藍綠，較為偏藍的地方頭人可能在蘇三顧茅廬下鬆動，這樣即便後續整合出強棒，恐怕也已太晚。

請繼續往下閱讀...

談及藍白合，劉和然說，二〇二六年新北市目標一定是勝選，為市政能無縫接軌，願為新北努力的國民黨人一定要團結，「至於政黨與政黨之間的合作，我相信也會以新北市民最有利、城市穩定前進的方向來思考」，而他已做好承擔責任、隨時上場的準備。

此外，劉和然規劃發表新書，回顧個人成長歷程、在新北服務近四十年的故事，書名、出版日期尚未定案，昨日先釋出新書前導影片。影片內秀出劉的關聖帝君信仰，他也在影片喊出「我的路，我會繼續堅持」，是否意在加強與新北市長侯友宜的連結、表達將對提名爭取到底，引發聯想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法