（新北）正副總統聯名 蘇巧慧發「七喜春來」春聯

蘇巧慧（中）到樹林慈恩宮參拜，並發放總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯。（記者黃子暘攝）

全國首批 樹林民眾排長龍索取 千張半小時搶光

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨日前往樹林區慈恩宮參拜，並發放與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯，與民眾分享新年祝福。蘇巧慧說，她在最支持她的樹林區發放全國第一批總統、副總統聯名春聯，祝福大家新年都「七喜春來」，民眾索取踴躍，一千張春聯半小時就發完了。

蘇巧慧昨與市議會民進黨團總召集人廖宜琨、市議員卓冠廷、彭一書服務處團隊、市議員擬參選人高乃芸、吳昇翰、朱誼臻等人參拜後，便開始發放春聯，現場大排長龍。

蘇︰待人溫暖、做事努力 比面相重要

有媒體問，民眾黨立委暨新北市長擬參選人黃國昌被命理師評為面相沒有「將星相」，蘇巧慧則表示，「大家的面相都是父母天生的啦，所以其實不太能改變，但是後天的努力其實很重要」，她認為待人要溫暖、觀念要創新、做事不怕困難、要努力，這比面相更重要。

當起新北隊長 向選民介紹議員參選人

話鋒一轉，蘇巧慧馬上展現「母雞」態勢，一一點名在場「小雞」，向選民介紹他們的經歷請求支持；她說，很榮幸在新北市長選舉這場戰役中擔任新北隊長，還有好夥伴一起努力，民進黨團隊展現的是專業、對鄉親的熱情、對土地的關懷，希望讓台灣從基層開始好，希望選民選賢與能，讓會做事的人為國家做事。

民主培力營結業 開模擬記者會

另外，民進黨新北市黨部自一月十四日起至十六日舉辦「新北民主培力營」，昨舉辦結業式與成果發表，各小組針對各種議題以舉辦「模擬記者會」的形式呈現。蘇巧慧表示，她擔任主委以來，透過各種活動讓年輕世代更了解民進黨，盼學員們結交更多志同道合朋友。

蘇巧慧說，今年台灣面臨嚴峻挑戰，中國對台文攻武嚇不斷增強，更透過各種錯假資訊與滲透，試圖瓦解台灣人對民主的信心，因此這次營隊，她邀請前行政院長蘇貞昌擔任「導覽員」，帶領學員前往曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區參訪，讓學員了解民主得來不易。

