民進黨彰市長參選登記 議員黃柏瑜轉戰

民進黨彰化縣議員、鄉鎮市長等公職參選登記到昨天截止，最受矚目的彰化市長部分，只有縣議員黃柏瑜一人完成登記，縣議員第一選區則是搶破頭，共有七人登記要搶五個提名席次，而員林市長則無人登記，將採取徵召。

打出「劍橋碩士」從政的黃柏瑜表示，上星期經立委陳素月、黃秀芳與彰化縣黨部主委楊富鈞的鼓勵，讓他決定扛下彰化市長的選戰重任。他當了爸爸之後，希望家鄉能夠成為讓孩子成長的更好地方，最重要的是綠營在彰化市經營十六年的本土政權「不能中斷」，讓他決定轉換跑道參選彰化市長。

請繼續往下閱讀...

議員第一選區7人搶破頭

黃柏瑜指出，他在彰化市這座城市長大，前後到新加坡、紐西蘭、美國與英國求學，仍然堅定選擇返鄉服務；他認為彰化市最迫切的就是交通規劃，調整交通動線，以去年的台灣設計展為例，可以吸引人潮來，但卻無法留住人，這代表彰化需要改變，他也準備好了。

縣議員第一選區將提名五席，現任李成濟、莊陞漢、楊子賢與許雅琳都尋求連任，加上彰化市長林世賢與芬園鄉長林世明，還有前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟，形成七搶五局面。第三選區的五連霸女議員賴清美，則由兒子曾煥燁登記參選，因案收押的前縣議員江熊一楓，由夫婿、前立委江昭儀來代為辦理第七選區縣議員登記作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法