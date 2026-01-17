為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨彰市長參選登記 議員黃柏瑜轉戰

    2026/01/17 05:30 記者劉曉欣／彰化報導

    民進黨彰化縣議員、鄉鎮市長等公職參選登記到昨天截止，最受矚目的彰化市長部分，只有縣議員黃柏瑜一人完成登記，縣議員第一選區則是搶破頭，共有七人登記要搶五個提名席次，而員林市長則無人登記，將採取徵召。

    打出「劍橋碩士」從政的黃柏瑜表示，上星期經立委陳素月、黃秀芳與彰化縣黨部主委楊富鈞的鼓勵，讓他決定扛下彰化市長的選戰重任。他當了爸爸之後，希望家鄉能夠成為讓孩子成長的更好地方，最重要的是綠營在彰化市經營十六年的本土政權「不能中斷」，讓他決定轉換跑道參選彰化市長。

    議員第一選區7人搶破頭

    黃柏瑜指出，他在彰化市這座城市長大，前後到新加坡、紐西蘭、美國與英國求學，仍然堅定選擇返鄉服務；他認為彰化市最迫切的就是交通規劃，調整交通動線，以去年的台灣設計展為例，可以吸引人潮來，但卻無法留住人，這代表彰化需要改變，他也準備好了。

    縣議員第一選區將提名五席，現任李成濟、莊陞漢、楊子賢與許雅琳都尋求連任，加上彰化市長林世賢與芬園鄉長林世明，還有前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟，形成七搶五局面。第三選區的五連霸女議員賴清美，則由兒子曾煥燁登記參選，因案收押的前縣議員江熊一楓，由夫婿、前立委江昭儀來代為辦理第七選區縣議員登記作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播