    首頁 > 政治

    民進黨投縣議員提名席次 基層質疑保守

    2026/01/17 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    民進黨下屆南投縣議員提名席次近期引發議論，第三選區提一席，較本屆提二席成唯一減少，第四選區應選五席僅兩人競選連任，但只提一席，基層質疑太過保守，相較國民黨人選參選爆炸，就有綠營人士直言，「保底」提名恐讓外界感到「沒出息」。

    民進黨在第一選區（南投、名間）提五席持平；第二選區（草屯、中寮）提四席較上回多一席；第三選區（集集、水里、魚池、信義）提一席比上回少一席；第四選區（竹山、鹿谷）提一席持平；第五選區（國姓、埔里、仁愛）提三席持平。

    第三選區應選四席，藍營謝明謀、陳淑惠與無黨籍黃春麟將拚連任，藍營另有前議員蕭志全，現任南投縣政府祕書黃馨瑩參選，綠營則有尋求連任的王秋淑，但此次卻未提二席，基層認為藍營內鬥，綠營更該順勢搶票；第四選區因藍營游顥選上立委，蔡孟娥將選竹山鎮長，無黨籍吳瑞芳貪汙解職，現任議長何勝豐、綠營陳玉鈴都將拚連任，綠營仍提一席引發質疑。

    縣黨部︰提一席守住席次

    民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，提名席次由縣選對會產生，第三選區過去提二席都只當選一席，此次提一席以守住席次，第四選區綠營同樣僅一席空間，若有黨員要角逐，將協調或民調初選決定。

    圖
    圖 圖 圖
