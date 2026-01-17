為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨縣市長提名協調 中市無共識 宜縣全民調

    2026/01/17 05:30 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央昨日協調台中市長參選人，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔對於初選機制仍未取得共識，江啟臣會後受訪。（記者廖振輝攝）

    國民黨中央昨日協調台中市長參選人，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔對於初選機制仍未取得共識，江啟臣會後受訪。（記者廖振輝攝）

    國民黨中央提名協調小組昨就台中市長、宜蘭縣長選舉提名，分別邀請爭取提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，以及爭取提名參選宜蘭縣長的國民黨立委兼文傳會主委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等人進行協調，結果呈現兩樣情，台中市部分雙方沒有達成共識，江、楊各自離開黨部，宜蘭縣方面則一團和氣，達成二月底前以內參全民調方式決定出線人選，會後吳、張兩人還一起受訪，形塑團結。

    台中市部分，江啟臣與楊瓊瓔昨協調時間長達兩個多小時，但雙方始終沒有達成共識。江啟臣會後受訪表達失望與遺憾，強調希望本月底前能產生人選。至於下次協調時間以及是否有可能舉辦初選，江說，只要黨中央認為是公平、公開、公正的方式，他都沒有意見，也請黨中央「多加努力」。

    楊瓊瓔則指出，她與江啟臣在初選機制沒有達成共識，自己堅持公平、公正、公開、透明，避免影響國民黨的團結，她願再做進一步溝通，希望黨中央協助，以確保程序正義。對於江啟臣希望本月底前確定人選，楊瓊瓔未置可否，只說尊重黨中央。

    宜蘭縣方面則是一團和氣，吳宗憲與張勝德一同受訪，吳強調，宜蘭縣就是國民黨提名協調的「模範」，會中「沒有人血壓高或講話大聲」。負責協調的國民黨副主席兼秘書長李乾龍也在旁觀看，媒體問李台中市的協調狀況，他示意拒訪，並開玩笑稱「我會血壓高」。

    吳宗憲指出，協調會上達成多項共識，雖然沒有協調出確定人選，但就協調機制達成共識，確定以全民調為依據，雙方對此結果都很滿意，下週第二次協調時就會確認執行民調的機構、民調時間及民調題目等細節，預定二月底前完成。

    張勝德則強調，自己與吳宗憲是「合作伙伴」，不是對手，未來就以全民調結果決定，至於民調辦理時間黨部會再確認，而且民調會有對比與互比。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播