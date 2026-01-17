為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    在野黨團逕付二讀718億新興預算 民進黨團：「賞錢」給行政機關 破壞憲政

    2026/01/17 05:30 記者李文馨、劉宛琳／台北報導
    立法院會16日審議總預算新興計劃優先審查，國民黨團於表決通過後議場中合影。（記者塗建榮攝）

    國民黨與民眾黨昨在立法院院會提案部分新興預算逕付二讀，包括TPASS、河川整治、生育給付差額補助等卅八項計劃，金額七一八億元。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，藍白陣營引用「預算法」第五十四條作為法源依據，但該條文規定是行政院向立法院提出申請，這不僅破壞憲政慣例，也是立法權破壞行政權。

    政院執行恐無法律依據

    陳培瑜表示，國民黨至今未能說明挑選項目的邏輯與正當性，且藍白陣營雖宣稱引用「預算法」第五十四條作為法源，但法條主體規定是行政院向立法院提出申請，而非由立法機關自作主張「賞錢」給行政機關，此舉顯然法理不通，不僅破壞憲政慣例，也是立法權破壞行政權。

    陳培瑜也提到，藍白陣營採取一般提案，而非傳統預算審查程序，一旦提案交付黨團協商，因其格式限制，朝野將無法針對細部內容或金額進行微調，只能被迫接受全拿或全無。此外，由於這七一八億元的提案並非經過總預算案付委審查產生的法定預算，行政院執行恐面臨無法律依據的窘境。

    民進黨立委林楚茵說，藍白只通過七一八億元，只佔急迫性預算的廿四％。這代表剩下的七十六％，包含國防、醫療、建設，全部被藍白無情丟包。這份可笑的「自助餐清單」，嘴巴喊支持國防，結果國防部的預算只願意討論「生育補助」；去年才發生非洲豬瘟事件，超過十七億的農業部防檢預算不審查。

    民進黨政策會執行長吳思瑤指出，總預算全案都還被凍在程序委員會、還沒付委，居然把沒進入審查程序的預算「拆解」，選擇性放行。她質問，「一部法案還沒付委還未列案，可以抽出其中幾條來優先通過嗎？」她說，新年度總預算三兆三五〇億元，藍白挑出其中七一八億元審查，這些只佔總預算的二·三七％、只佔二九九二億急迫性新興計畫的廿四％。

    立法院會16日審議總預算新興計劃優先審查，民進黨團舉牌要審總預算表明立場。（記者塗建榮攝）

