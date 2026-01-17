為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    眷改條例三讀》經民連批：藍委修法 為違法個案解套

    2026/01/17 05:30 記者李文馨／台北報導
    經民連昨拜會民進黨團，律師賴中強等人召開記者會公開說明「眷改條例修法事宜」，強調考量過去眷改案例，此次修法恐留下將來各種要求「比照辦理」的爭議。（記者塗建榮攝）

    經民連昨拜會民進黨團，律師賴中強等人召開記者會公開說明「眷改條例修法事宜」，強調考量過去眷改案例，此次修法恐留下將來各種要求「比照辦理」的爭議。（記者塗建榮攝）

    立法院院會昨三讀修正通過「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，將適用範圍擴大涵蓋。經濟民主連合召集人賴中強批評，羅智強企圖以立法院的修法，推翻從國防部、行政院、高等行政法院、最高行政法院到憲法法庭的所有決定，是在為違法敗訴者個案修法解套，為違法特權者開法外之門，侵害司法權。

    經民連昨拜會立法院民進黨團，智庫研究員黃亭偉表示，經分析最高行政法院判決、監察院調查報告可知，慈仁八村自始即遭違法列入眷改總冊，該眷舍一九八九年時二月興建完成，行政院一九九六年十一月將其列入改建計畫，完工才七年，完全不符合眷改條例一九八〇年時二月卅一日以前興建完成的「老舊」定義。

    賴中強轟羅智強 侵害司法權

    黃亭偉指出，二〇一一年四月軍事檢察官認定此案為國防部違法列冊，要求國防部註銷；二〇一四年九月再由審計部認定國防部未依法行政，不符法令卻納入眷改總冊；二〇一六年五月政黨輪替，新舊政府交接期間，看守行政院長張善政執意修改「國軍老舊眷村改建條例」第三條，提請立法院審議，林全內閣上任後撤回；二〇二四年四月，羅智強重新提案修法。

    賴中強提醒，雖然羅智強聲稱此次修法只適用慈仁八村的五十眷戶，不會擴大到已完成眷村改建、住戶已取得所有權的大安新村、成功新村。然而，考量過去眷改案例，先「整村整建」再被列入眷改條例二次改建者，所在多有；且眷改條例第廿六條對「不具原眷戶身分而領有房屋所有權狀者」明定「比照原眷戶規定」，羅智強此次胡亂修法，恐留下將來各種要求「比照辦理」的爭議。

    賴中強也提到，眷改條例修法，就是要為當年婦聯會向社會各界籌款興建的慈仁八村，違法列入國軍老舊眷村改建計畫脫法解套；本月底可能闖關表決的「不當黨產條例」修正，是要為婦聯會與救國團超過四百億的不當黨產解套；「衛星廣播電視法」修正，是要為違法中天電視台重新上架找出路；「立法院組織法」關於助理費性質的修正，是要為顏寬恒等立委助理費貪污案解套。這些個案都是經過法院多次判決當事人敗訴，國民黨立委都在為違法敗訴者個案修法，企圖解套。

    眷改條例第三條條文比對

    眷改條例第三條條文比對

