眷改條例三讀》立委示警：條文粗糙 恐播下索賠種子

立法院院會昨三讀通過「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，民進黨立委鍾佳濱（左）、國民黨立委羅智強（右）言詞交鋒。（記者塗建榮攝）

立法院院會昨在藍白人數優勢下，三讀通過大幅放寬「眷改條例」老舊眷村年限定義。提案的國民黨立委羅智強雖稱此修法僅為解決慈仁八村的「歷史共業」，卻恐已種下其他五一二戶散戶跟進索賠的種子。民進黨立委沈伯洋昨受訪時質疑，修法條文過於粗糙，將導致法律有被擴大解釋的風險，行政機關恐難以把關。

類似條件眷舍 可要求比照辦理

此次修法最大的隱憂，在於先例一開，後續恐引發的骨牌效應。國防部官員近日於協商中明確點出，目前台北市尚有包含「劉〇」等在內共五一二戶「散戶」軍眷住宅，其背景與慈仁八村極為相似，當年皆因資格不符未納入改建。

請繼續往下閱讀...

國防部當時提醒，一旦慈仁八村可以「指新為舊」獲得解套，散戶勢必主張「相同事務應做相同處理」要求比照。由於目前已無國有地可蓋新眷舍，若這五一二戶依法索償，政府只能給予現金補償。以每戶一五〇〇萬元保守估算，國庫將瞬間面臨卅億元的額外支出缺口，這對已負債逾千億的眷改基金而言，無疑是雪上加霜。

對於羅智強堅稱修法範圍「僅限慈仁八村」，沈伯洋受訪時直言，法律條文不能依賴提案立委的口頭保證。他指出，國防部當時所說的脈絡是「只有慈仁八村被錯誤列入改建清單」，而羅智強主導通過的的條文文字「相當粗糙」，其中新增的「且有改建之必要」更屬不確定法律概念，由誰認定也模糊不清。

沈強調，法律一旦通過，行政機關就須依法行政，若條文本身留有巨大的解釋空間，未來不僅是慈仁八村，其他類似條件的眷舍若援引同法要求改建，行政部門將缺乏明確的法律依據來拒絕，即使求助司法也恐頻頻敗訴，造成極大的法律風險。

事實上，民間團體「經濟民主連合」也曾指控，修法未明確排除已改建之國宅，恐讓大安、成功等精華區國宅「搭便車」，潛在修繕經費高達兩千億元。對此，羅智強雖多次反駁，強調慈仁八村是尚未改建的眷村，與已改建國宅性質不同，絕無圖利之虞；但沈伯洋認為，問題核心在於法條文字並未做出明確區隔，這種模糊地帶就是未來的爭議引爆點。

國防部昨未回應新法影響。不過，國防部代表在歷次協商不斷重申，修正條文含有不確定法律概念，認定基準不明將衍生爭議，建議維持現行條文。如今修法在爭議聲中倉促三讀，如何在法律生效後守住財政紀律，已成行政部門嚴峻考驗。

眷改條例第三條條文比對

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法