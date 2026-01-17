眷改條例三讀》老舊眷村定義放寬 涉圖利爭議

立法院院會昨三讀通過「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，民進黨立委鍾佳濱（左）、國民黨立委羅智強（右）言詞交鋒。（記者塗建榮攝）

羅智強：解決「慈仁八村」歷史共業 鍾佳濱：破壞人民居住正義

〔記者方瑋立／台北報導立法院院會昨三讀通過國民黨立委羅智強等人所提「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，將老舊眷村定義時限從「民國六十九年」大幅放寬至「民國八十五年」，並新增「且有改建之必要」條款。羅雖指稱該修法只影響「慈仁八村」，但民進黨立委鍾佳濱及民團皆示警，此案大幅放寬年限，恐衍生當年依法改建新建完成的眷舍，都可能要求援引，引發圖利爭議。

適用時限 從民國69年放寬至85年

羅智強等人提案將「眷改條例」第三條現行對「老舊眷村」定義，從興建完成於六十九年十二月卅一日前，大幅放寬至該條例公佈施行前，即民國八十五年前，並在條文中加入「且有改建之必要」條款。羅智強昨堅稱此案並非改建案，而是「遷移案」，強調這是政府與國防部疏失造成的「歷史共業」。

羅智強在法案三讀發言說，慈仁八村是因國防部疏失被「丟包」的最後一個眷村，由於十五年前就已經蓋好「萬隆新舍」要讓慈仁八村眷戶遷過去，卻空在那裡「養蚊子」十五年，每年花一二〇〇萬維護費共花了快二億，未來卅年還要再花三億。他批評是民進黨擺爛造成財務黑洞、不公平的對待。

鍾佳濱發言指出，此案並非僅關乎慈仁八村，大法官有過解釋，國家就有限資源的分配，不能只照顧特定族群，必須要考量一般國民的感受。他指出，此案去年四月交付審查，經過委員會一次審查，昨就交付表決，到底為何這麼急迫？

鍾質疑，當年「眷改條例」造成的結果，目前國庫還要負責將近二千億的短絀虧損，而民國八十五年該條例通過後，民國七十八年落成的慈仁八村當時僅落成七年，居然被列入「老舊眷村」，這是特權案、弊案，也因此眷戶提出行政訴訟在民國一〇四年上訴被駁回，判決確定，且二度遭大法官不予受理釋憲。

鍾佳濱強調，羅智強的修法將六十九年的期限拿掉，當年依「眷改條例」新建完成的眷舍，都可援引慈仁八村的案例，要求「不顧社會公平正義」的立委「個案修法」，貪圖個人私利、破壞人民的居住正義。

據指出，慈仁八村案是國防部於民國九十九年接獲檢舉，經調查發現慈仁八村完工日期不符法定要件，遂於民國一〇一年撤銷其改建資格。鍾佳濱也曾在朝野協商時指出，當年將慈仁八村納入改建名單，本質上就是行政弊端及嚴重疏失。如今修法等同是立法院替當年的違法行政處分背書。

眷改條例第三條條文比對

