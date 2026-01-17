眾院通過撥款法案 美援台726億 強化台海嚇阻力

美國聯邦眾議院14日通過撥款法案，對台灣提供3億美元外國軍事融資（FMF），及20億美元貸款與貸款保證，用於強化台海嚇阻力。（中央社資料照）

美國聯邦眾議院十四日以三四一票贊成、七十九票反對，通過「二〇二六財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。其中納入對台灣提供三億美元外國軍事融資（FMF），以及廿億美元貸款與貸款保證，用於強化台海嚇阻力。

美中戰略競爭委員會主席：

牽制中國 武器交付台灣須加

眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾指出，近一個月來台灣面臨網路攻擊與中國軍方具侵略性的軍事演習，該法案有助台灣投資自身防禦，並強化川普政府上月的歷史性軍售。他強調，必須加速向台灣交付武器，以嚇阻二〇二七年及之後可能的衝突。

請繼續往下閱讀...

FMF通常用於協助主權獨立國家，為國務院讓盟邦透過美方援助款，取得美國軍備、服務和培訓的計畫。美國過去一向透過「外國軍售」（FMS）計畫售台武器，二〇二三年拜登政府首度依FMF提供台灣軍備援助。

眾院法案也指示國務院和五角大廈「交付台灣防衛物資和相關服務」，並要求國務卿在分配對外援助時，考量該國在聯合國投票紀錄及對台灣觀察員資格的支持度。此外，法案撥款四億美元用於反制中共在全球的惡意行動，並編列十八億美元支持美國在印太地區國安利益，以對抗中國不良影響。

前美國國防部台灣政策代理主任王洛伶（Lauren Dickey）指出，三億美元FMF是美國致力強化台灣自衛能力的強烈訊號；美國不僅出售武器系統，也透過FMF提供台灣使用、整合武器所需的訓練與支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法