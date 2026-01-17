藍白提38項718億新興預算 逕付二讀 綠營批7成丟包 薪水小偷找台階下

立法院藍白兩黨昨在院會提38項718億新興預算案逕付二讀，總預算案至今未付委，民進黨團舉牌要求審總預算。（記者塗建榮攝）

立法院藍白兩黨昨在院會提出一一五年中央政府總預算新興計畫動支案，以人數優勢將TPASS、河川整治等卅八項預算逕付二讀並交付協商，金額共七一八億。國民黨團總召傅崐萁呼籲以民生為本，別把政黨意識放在人民之上，盡快通過該預算；民進黨立委吳思瑤痛批藍白在為自己的擺爛找台階下，這些僅佔二九九二億新興預算的百分之廿四，另外逾七成都被丟包。

僅佔新興預算24％ 藍白在擺爛

藍白提案內容指出，行政院惡意違法，拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高之預算。依預算法第五十四條建請院會作成決議：「一一五年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增，本院同意先行予以動支。」俾以補救政院消極不作為之行徑。

請繼續往下閱讀...

三十八項提案包括直轄市及縣市財政均衡補助等經費三二〇．六三億元、因應氣候變遷各縣市河川及排水整體改善計畫一四七億元、TPASS行政院通勤月票執行計畫（一一五至一一八年）五九．四〇億元、補助各校建置曁改善校舍汙水及排水系統經費廿五億元、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫十八點二億、國家藥物韌性整備計畫一八．四八億元、提升國立大專校院建築物整修經費十五億元、勞工保險生育給付差額補助二九．五七億元。

總預算案未付委 罵什麼審什麼

吳思瑤批評說，總預算案至今未付委，在野黨在裡面挑三揀四，被罵什麼才審什麼，以為審總預算是自助餐還是贖罪券？七一八億被放行，講得好像在野黨做功德，事實上是為自己當薪水小偷找台階下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法