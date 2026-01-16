為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨新竹縣長提名 將辦初選

    2026/01/16 05:30 記者施曉光／台北報導

    國民黨確定新竹縣長選舉提名將舉辦初選，對於參選人之一的立委徐欣瑩希望以全民調方式產生提名人選，國民黨昨日指出，新竹縣長候選人提名將在發佈提名登記公告、受理領表登記後，邀請所有登記黨員召開協調會，會中將針對辦理黨員投票、民意調查等事項進行說明與協商，如果沒有共識、協調不成，就會依照提名辦法第三條規定，依據黨員投票佔三十％、民意調查七十％的結果決定提名人選。

    徐欣瑩喊全民調

    國民黨前天在新竹縣黨部召開新竹縣長提名協調第二次會議，由擔任中央提名協調小組召集人的副主席兼秘書長李乾龍主持，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華與地方協調小組成員新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮以及兩位競爭者徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢出席。

    陳見賢盼開放提名

    國民黨指出，徐欣瑩表達希望以全民調方式產生提名人選，陳見賢則希望採取開放提名方式，由於雙方無法達成共識，楊文科提議是否再保留協調的機會，過一段時間再安排協調，但有一方認為既然無人願意退讓，已無須再進行第三次協調，因此委由楊文科對外說明大家同意進行初選。

