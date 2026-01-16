喬人事收賄176萬 國民黨前澎湖縣議長劉陳昭玲二審改判7年半

國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲被控收賄一七六萬元關說人事，經上訴二審，高等法院高雄分院昨改判劉陳昭玲七年六月、褫奪公權四年。（資料照，記者劉禹慶攝）

國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲、秘書陳淑美，被控收賄一七六萬元關說人事，劉陳昭玲被澎湖地方法院判刑十年二個月、褫奪公權六年；陳淑美判刑三年十個月、褫奪公權三年。經上訴二審，高等法院高雄分院昨改判劉陳昭玲七年六月、褫奪公權四年，陳改判二年八月、褫奪公權二年。全案可上訴。

劉陳昭玲被控自二〇二〇年十一月至隔年三月間，向澎湖縣政府車船處施壓預算，並介入國小校護、消防局小隊長、衛生局和車船處等人事關說，共計五案六罪，還透過陳淑美收受「回饋金」一七六萬元，被澎湖地檢署提起公訴。

澎湖地院開庭調查後，審酌被告二人均坦承犯行，劉陳昭玲並繳回犯罪所得，依違反貪污治罪條例，判處有期徒刑十年二月；陳女因適用證人保護法，判處有期徒刑三年十月，兩人均不服上訴。

高雄高分院合議庭考量劉、陳二人審理時，均確有真誠悔悟之情，且陳淑美係基於親族、上命下從關係共犯全部犯行，劉陳昭玲現已近七十歲，已辭議員未再擔任公職、重病纏身，而酌減兩人應執行刑期為七年六月、二年八月。

已無公職身分的劉陳昭玲昨天神隱，不願對外回應。親近人士透露，當事人原本以為二審法庭會認同「大水庫」理論，比照新竹市長高虹安等案，改判緩刑或無罪。

六十八歲的劉陳昭玲自廿五歲投入澎湖縣議員選舉，創下連十屆當選、未曾落選的紀錄，還連續當選澎湖縣議會六屆議長，創地方自治史紀錄，從事公職四十三年，歷任八位縣長，是澎湖政壇的長青樹。

案發後，劉陳昭玲曾被羈押四個月，二〇二三年三月被澎湖地檢署起訴，以一千萬元交保，不久即請辭議長；去年七月一審宣判前再辭去議員職務。自從官司纏身後，劉陳昭玲趨於低調，致力公益，常在澎湖老人之家、海天佛剎擔任志工，不再過問政治。

